В Татарстане чаще всего новый бизнес открывают в возрасте до 35 лет

Компания «Деловая среда» (дочка Сбера) рассказала о том, какой бизнес регистрировали в Татарстане в первом квартале 2024 года.

В первые три месяца 2024 года наибольший прирост по числу жителей Татарстана, открывших новый бизнес, показала сфера розничной и оптовой торговли, а также транспорта и недвижимости.

Суммарно почти половина новых бизнесов в Татарстане была запущена людьми в возрасте до 35 лет – 48%, еще 43% – 36–55-летними жителями республики и 9% предпринимателями старше 56 лет.

Татарстанские мужчины открывают свой бизнес чаще, чем представительницы прекрасного пола. С начала года новый бизнес в республике зарегистрировали порядка 650 мужчин и почти 400 женщин.

В ходе исследования была изучена динамика регистраций ИП и ООО в республике Татарстан через свой онлайн-сервис Деловой среды «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» в 2024 году, где на долю ИП пришлось 85%, ООО – 15%.

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»:

«Наибольший прирост числа бизнесов в первом квартале 2024 года мы зафиксировали в Ставропольском крае. Здесь появилось на 100% больше новых предпринимателей. На втором месте оказался Краснодарский край, число субъектов малого бизнеса тут увеличилось на 48%. В абсолютных значениях больше всего бизнесов было открыто в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ростовской области».

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Затем идут пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, операции с недвижимостью и строительство, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт, IT.