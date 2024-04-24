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В Татарстане автомобили LADA и Changan стали лидерами автострахования в начале 2024 года

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Специалисты сервиса для покупки и продажи автомобилей СберАвто и эксперты СберСтрахования подвели итоги первого квартала 2024 года и выяснили, какие автомобили чаще покупали и страховали по каско жители республики Татарстан.

По данным СберСтрахования, в Татарстане самой страхуемой маркой в первом квартале стала LADA — на неё пришлось 16% от всех заключённых полисов каско. Второе место занимает китайская марка Changan (8%), третье место делят марки Kia и Haval (по 6%), а замыкает рейтинг Mercedes-Benz (5%). Год назад пятёрка лидеров отличалась — тогда в топе были Kia, китайская марка Chery, Hyundai, Toyota и Volvo.

По данным СберАвто, в первом квартале 2024 года жители республики Татарстан приобретали авто чаще, чем многие другие россияне — большее число сделок за этот период заключено только в Москве и Санкт-Петербурге.

Наибольший интерес у покупателей в России вызывали авто японских (23% от общего количества приобретенных в первом квартале автомобилей), немецких (18%) и российских марок (15%). Если рассматривать бренды отдельно, то чаще всего россияне приобретали автомобили Lada (их доля составила 13%), Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota (все – по 7%). Самыми востребованными моделями в первом квартале 2024 года стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta.

В январе-марте 2024 года 91% клиентов СберАвто сделал выбор в пользу авто с пробегом. Медианный чек на их покупку составил 1,06 млн рублей, и чаще всего россияне обращали внимание либо на почти новые машины с малым пробегом (2023 года выпуска), либо на авто возрастом 11-13 лет (2011-2013 г. в.). В свою очередь 9% автомобилей были новыми, и медианный чек на них достиг 1,65 млн рублей.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
«Спрос на каско остаётся стабильно высоким — в первом квартале в СберСтраховании оформили на 12% больше полисов, чем за аналогичный период прошлого года. Водители ценят возможность быстро и без лишних расходов починить автомобиль, ведь ситуации, которые могут привести к повреждениям, происходят как на трассе, так и вне её. При этом стоимость ремонта нередко сильно отражается на бюджете. В январе-марте 2024 года мы помогли более чем двум тысячам россиян справиться со страховыми случаями, средняя выплата составила 183 тыс. рублей. Благодаря полису каско владельцу авто не нужно тратить свои деньги, время и нервы на ремонт, обо всём позаботится страховая компания».

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Машины отечественного производства становятся популярнее у жителей Татарстана — в этом квартале они возглавили рейтинг самых страхуемых марок. Заметен и интерес к китайским производителям: в прошлом году в топ входили автомобили Chery, а в этом — Changan. Однако вне зависимости от выбора марки, мы призываем автомобилистов не забывать о полисе каско, который дает защиту в случае непредвиденных ситуаций с авто».

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