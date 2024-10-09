В сети АЗС «IRBIS» теперь можно воспользоваться бонусами СберСпасибо

Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка и сеть АЗС «IRBIS» входящая в группу компаний «ТранзитСити» подписали соглашение об участии в программе лояльности банка СберСпасибо.

Теперь клиентам АЗС доступна опция обмена бонусов на оплату заправки. При накоплении от 1000 бонусов программы лояльности СберСпасибо можно расплатиться ими на кассе банковской картой за покупку любого вида топлива и сопутствующих товаров. Также дополнительно начисляется кешбэк 1,5% бонусами от суммы покупки.

Для совершения заправки за бонусы необходимо сообщить оператору АЗС о своем намерении использовать накопленные СберСпасибо, после чего списание произойдет автоматически из расчета 1 бонус – 1 рубль.