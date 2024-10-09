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В сети АЗС «IRBIS» теперь можно воспользоваться бонусами СберСпасибо

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Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка и сеть АЗС «IRBIS» входящая в группу компаний «ТранзитСити» подписали соглашение об участии в программе лояльности банка СберСпасибо.

Теперь клиентам АЗС доступна опция обмена бонусов на оплату заправки. При накоплении от 1000 бонусов программы лояльности СберСпасибо можно расплатиться ими на кассе банковской картой за покупку любого вида топлива и сопутствующих товаров. Также дополнительно начисляется кешбэк 1,5% бонусами от суммы покупки.

Для совершения заправки за бонусы необходимо сообщить оператору АЗС о своем намерении использовать накопленные СберСпасибо, после чего списание произойдет автоматически из расчета 1 бонус – 1 рубль.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Наши клиенты ждали подключение АЗС «IRBIS» к нашей бонусной программе. Учитывая, что топливо — это одна из наиболее затратных статей расходов, мы рады помочь с ее оптимизацией. Теперь, отправляясь в поездки, можно заправиться за бонусы СберСпасибо или получить кешбэк бонусами. Важно помнить лишь одно очень простое правило – используйте для оплаты карту Сбера».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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