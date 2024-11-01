Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

В селе для многодетных семей в Татарстане построили инфраструктуру связи

Новое оборудование заработало в Каймарах Высоко...

Фото: пресс-служба МегаФон

Подписаться в Telegram

Новое оборудование заработало в Каймарах Высокогорского района республики. Оно обеспечило жителей стабильным голосовым сигналом и доступом в интернет на скорости до 107 Мбит/с.

МегаФон развернул сеть LTE на возвышенности в северной части села. Базовая станция работает в нескольких частотных диапазонах, что гарантирует широкий радиус распространения сигнала, отличное проникновение в закрытые помещения и высокие скорости передачи данных. Новое покрытие существенно упрощает повседневные задачи для тысяч жителей, открывает доступ к образовательным ресурсам и государственным услугам, позволяет общаться в мессенджерах и решать другие вопросы в интернете.

При строительстве объекта инженеры приняли во внимание обширность территории, плотность населения и близость соседних посёлков. В частности, здесь расположены участки, реализованные в рамках программы помощи семьям с тремя и более детьми. Ранее в Каймарах был лишь слабый сигнал связи из-за особенностей рельефа и лесного массива.

После запуска оборудования средняя скорость загрузки составляет 25 Мбит/с, а максимальная достигает 107 Мбит/с. С такими значениями скачать фильм размером пять Гбайт можно за семь минут.

«Доступ к мобильному интернету и мобильной связи необходим для комфортной жизни наравне с наличием дорог и объектов социальной инфраструктуры. Высокогорский район активно застраивается, появляются новые посёлки, а количество пользователей интернета растёт. Абоненты в населённых пунктах этого района в среднем используют 35 Гбайт трафика в месяц. Для сравнения: в среднем татарстанец с зеленой сим-картой загружает около 26 Гбайт информации», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

За год объем онлайн-данных, расходуемых жителями Высокогорского района, вырос на 55%. За последнюю неделю только жители села Каймары прокачали больше тысячи Гбайт дата‑трафика. Такого объёма хватает, чтобы 500 раз посмотреть фильм в разрешении для смартфона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани с 7 ноября ограничат движение на улице Васильченко

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь

в каких местах живут клопы

Новости Татарстана

день назад

Татарстанская семья бойца СВО лишилась денег, вложившись в кооператив

Важное в РТ

2 дня назад

Татарстанцы переходят на отечественные почтовые сервисы

слаботочные работы в Москве

Новости Казани

день назад

Появилось видео наезда легковушки на 73-летнюю женщину в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани откроются 2 катка

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли открытие терм

Новости Татарстана

3 часа назад

Бастрыкину доложат о проверке сообщения о нарушении прав жителей Новой Сосновки

Новости Казани

23 часа назад

На складе Wildberries в Казани придавило человека
Новости Татарстана
3 дня назад

Гигантский лимон весом в 1,3 кг вырастила семья из Татарстана

В минувшем году их лимон был весом 900 граммов

Новости Татарстана

час назад

В РТ за бездействие дисквалифицировали 6 арбитражных управляющих

Новости России

20 часов назад

Рейтинг российских экосистемных приложений возглавили «Мой МТС» и «Сбербанк Онлайн»

Новости Татарстана

2 часа назад

Первый снег выпал в Челнах и Нижнекамске 31 октября

Новости Татарстана

21 час назад

Что расскажет цвет глаз о здоровье и личности: мнение офтальмолога
Казанец с электрошокером отобрал 2 смартфона по...
Новости Казани
час назад

Казанец с электрошокером отобрал 2 смартфона после массажа в салоне

Новости Казани

22 часа назад

Отец 2 детей случайно спас свою семью от смерти

Новости Татарстана

23 часа назад

Метеоролог КФУ Переведенцев рассказал, когда в РТ начнется резкое похолодание

Новости Казани

день назад

Венесуэла отозвала своего посла из Бразилии после вето на вступление в БРИКС
Быстрее и проще: как проверить и получить выигр...
Новости России
6 дней назад

Быстрее и проще: как проверить и получить выигрыш в «Столото» клиентам билайна