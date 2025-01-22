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В селах Татарстана запустили сеть LTE

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Жители трех сел Лениногорского, Тукаевского и Альметьевского районов республики получили доступ к устойчивой голосовой связи и мобильному интернету от МегаФона. Инженеры компании запустили базовые станции, обеспечив сельчан доступом к онлайн-ресурсам на средней скорости 50 Мбит/с.

Ранее жители сел Каркали, Шильнебаш, Ямаш и соседних деревень могли сталкиваться со сложностями при обмене информацией. Теперь пользователи будут круглосуточно оставаться на связи со своими близкими. Помимо этого, у них появилась возможность загружать приложения, участвовать в видеозвонках. Воспользоваться госуслугами, банковскими сервисами, образовательными онлайн‑платформами можно в режиме реального времени.

Базовые станции работают в нескольких диапазонах: среднечастотный отвечает за ёмкость сети и скорость передачи данных, а низкочастотный — за уверенное покрытие и передачу сигнала на всей территории сел.

«Жизнь в сельской местности не менее интересная и насыщенная, чем в городе. И технологии позволяют делиться ей с другими. Скорость 50 Мбит/с дает возможность загрузить двухминутное видео в Сеть за четыре секунды. Потребность жителей татарстанских сел в мобильном интернете подтверждается динамикой его использования. За последний год среднемесячный дата‑трафик на абонента в районах увеличился на 15%», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

Рекордсмены по потреблению мобильного трафика живут в Шильнебаше. Суммарно они прокачивают в неделю свыше тысячи Гбайт интернет‑данных — объём 650 фильмов в разрешении для смартфона. По телефону сельчане за то же время проговаривают 108 часов.

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