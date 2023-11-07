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В Сбере продлили Зеленый день

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Зелёный день – традиционная акция Сбера, которая впервые была проведена в 2018 году. Это единственная в мире распродажа не только товаров и услуг, но и уникальных предложений по банковским продуктам, аналогов в мире нет.

Уникальность Зеленого дня в этом году заключается в сроках его проведения. Обычно распродажи длятся 1-2 дня, но в 2023 году Зеленый день продлится с 9 по 12 ноября.

«Мы понимаем, как важно нашим клиентам грамотно и экономно подходить к своим финансам, особенно сейчас. Поэтому все клиенты будут иметь доступ к скидкам 4 дня, а клиентам, у которых есть подписка Прайм или Прайм+ уже доступны предложения акции – с 6 по 12 ноября», – рассказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

Также впервые за всю историю Зеленого дня Сбер разыгрывает 100 миллионов бонусов СберСпасибо.

«Каждый человек, совершивший 5 покупок от 1000 рублей по любой карте Сбера/SberPay получает шанс выиграть до 1 млн бонусов СберСпасибо, чтобы потратить их на сам Зеленый день и сделать его еще более выгодным», – рассказал Царев.

В Сбере отметили, что самые выгодные предложения в Зелёный день ждут владельцев подписки СберПрайм или СберПрайм+. Для клиентов с подписками предложения стали доступны на три дня раньше, а начисление кешбэка бонусами СберСпасибо и скидки больше. Клиенты могут воспользоваться специальными условиями по картам, получать повышенные бонусы и скидки за покупки у партнёров уже с 6 ноября и до 12 ноября включительно.

Приятные бонусы ожидают тех, кто в Зеленый день оформит СберКарту. Новым владельцам СберКарт при первой покупке будет начислено 2 тысячи бонусов. А при открытии первой дебетовой карты предусмотрено 10% кешбэка бонусами СберСпасибо за покупки в супермаркетах до конца ноября.

Для клиентов, которые планируют большие траты, тоже предусмотрено специальное предложение на Зеленый день.

«Если оформить потребительский кредит в дни акции с 6 по 12 ноября, банк каждый месяц будет начислять кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 4% от ставки при наличии подписки СберПрайм+ или пакета услуг СберПремьер. Если кредит уже оформлен в дни акции, а подписки или пакета еще нет, то сразу после их подключения начнём начислять кешбэк», – рассказал Царев.

Всеми скидками и предложениями в этом году можно воспользоваться в СберБанк Онлайн, традиционно на сайте sber.ru и на сайтах и мобильных приложениях партнеров.

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