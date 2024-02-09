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В России вырос спрос на стоматологические услуги

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В 2023 году число оплат стоматологических услуг выросло почти на четверть. Обращения в стоматологии за счет страховых компаний также увеличились. Таковы результаты анализа платежей, который провели банк ВТБ, СК «Росгосстрах» и Первый ОФД к Международному дню стоматолога 9 февраля.

Владельцы банковских карт ВТБ потратили в 2023 году в стоматологических клиниках свыше 25,2 млрд рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее. Средний чек в стоматологиях вырос на 10% к 2022 году. За платными стоматологическими услугами клиенты банка обращались более 3,8 млн раз, это на 5% чаще, чем в 2022 году. При этом важно, что спрос на услуги активно рос в течение всего 2023 года: так, в четвертом квартале минувшего года он стал выше на 23% по сравнению с первым кварталом того же года.

«В 2021 году рынок стоматологических услуг восстанавливался после пандемии, и спрос нарастал с каждым кварталом. В 2022 году максимальное количество оплат в клиниках приходилось на первый квартал, а дальше спрос падал, что связано с нарушением цепочек поставок импортных материалов и резко возросшими ценами на услуги. В 2023 году количество транзакций в сегменте вновь стало расти: в четвертом квартале спрос вырос почти на четверть по сравнению с первым кварталом года. Рынок платных стоматологических услуг восстановился», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

В связи с ростом цен на стоматологические услуги, часть пациентов изменили подход к обслуживанию и все чаще предпочитают использовать полисы добровольного медицинского страхования для лечения зубов. Только в 2023 году объем выплат за стоматологические услуги, оказанные застрахованным по ДМС в «Росгосстрахе», превысил 1,2 млрд рублей. Несмотря на то, что стоматолог не входит в ТОП-5 самых популярных врачей по ДМС, число клиентов, прибегнувших к услугам данного врача растет из года в год.

«В «Росгосстрахе» до 95% корпоративных программ ДМС в Москве и до 75% ДМС в регионах содержат услуги стоматологии. Этот процент держится на стабильно высоком уровне на протяжении последних нескольких лет. Несмотря на рост стоимости стоматологических программ из-за роста прейскурантов в клиниках, работодатели стараются сохранить эту часть программы ДМС для своих сотрудников, — комментирует Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах».

В сегменте стоматологических товаров для массового использования отмечается небольшое снижение спроса по сравнению с 2022 годом. Так в торговых точках, обслуживаемых Первым ОФД, покупатели за 2023 год приобрели более 49 млн товаров на сумму свыше 9,8 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом, спрос снизился на 9%, а объем трат в рублях практически не изменился, о чем свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф. Больше всего упал спрос на зубные пасты и ополаскиватели для полости рта (минус 11% и 10% соответственно).

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