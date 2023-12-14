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В России почти на треть увеличился спрос на туристическое жилье

В России почти на треть увеличился спрос на туристическое жилье

Фото: ПАО МТС

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Сервисы бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com проанализировали путешествия россиян в 2023 году. По данным на конец 2023 года, общий спрос на туристическое жилье по стране за год вырос на 28%. Выросла и глубина бронирования – путешественники бронируют жилье в среднем за 10 дней до поездки, этот показатель вырос на 25%. Средний чек за сутки проживания в отелях и других объектах по стране вырос на 5% в годовом сопоставлении. В Казани средний чек за год вырос на 8% и составил 5000 рублей.

Наибольшее количество бронирований в 2023 году было сделано в Москве, за год средний чек на размещение в столице вырос на 8%, в Краснодарском крае траты на проживание за год не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на 4%. В пятом по количеству бронирований Татарстане средний чек также вырос на 8% и составил 5000 рублей. По данным сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com, в среднем путешественники тратили на проживание в путешествиях в 2023 году 4 150 рублей в сутки.

Самой популярной категорией объектов размещения у россиян в этом году остались отели – на них пришлось более двух третей от всех бронирований в 2023 году. Средняя стоимость проживания в российском отеле в 2023 году составила 4 600 рублей в сутки. Следом за отелями по спросу у путешественников идут мини-отели (15% от всех бронирований) и апартаменты (их доля составляет 4%). Проживание в российских мини-отелях стоило путешественникам значительно дешевле – в среднем 3 200 рублей в сутки. Почти такой же средний чек за ночь в 2023 году у российских апартаментов – 3 100 рублей в сутки.

Один из трендов этого года – рост глубины бронирования (количество дней с момента бронирования до начала проживания). Показатель вырос на 25% в годовом сопоставлении. По итогам 2023 года по России отели и другие объекты размещения бронируют в среднем за 10 дней до заезда. Длительность проживания в среднем по России составляет 2 суток, показатель за год не изменился.

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