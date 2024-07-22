В путь-дорогу: билайн проанализировал потребление интернета трассе М12

Летом на трассах увеличивается не только автомобильный трафик, но и трафик мобильного интернета. Начался сезон путешествий, и билайн проанализировал сходства и отличия использования различных интернет-сервисов на семи крупных трассах России: М4 «Дон», М11 «Нева», Р132 «Золотое кольцо», Чуйский тракт, Р255 «Сибирь», Р258 «Байкал» и М12 «Восток».

Каждая трасса уникальна и ведет через красивейшие места нашей большой родины, и везде есть свои особенности. Так, путешественники на дороге Р258 «Байкал» любят заходить в интернет ближе к ночи – 4G (Джи) они предпочитают использовать в 22:00. Ещё одна трасса на востоке России, Чуйский тракт, отличилась тем, что за последний год женщины скачали здесь наибольший процент трафика – 47,8%. А Р255 «Сибирь», напротив, оказалась самой мужской автодорогой – именно там за год проехало наибольшее количество мужчин – более 66% среди клиентов билайна.

Южная трасса М4 «Дон», ведущая к Черному морю, стала самой «качающей» автодорогой – за год там «улетело» наибольшее количество Гб трафика. На трассе Р132 «Золотое кольцо», тоже популярной у туристов, самым онлайн-активным участком оказался отрезок на территории Ивановской области. А автомобилисты на М12 «Восток», ведущей из Москвы в Казань, чаще других предпочитают дневные поездки ночным – в темное время суток на этой автодороге трафик оказался значительно ниже, чем на других транспортных артериях.

Между тем, на трассе М12, проходящей через Республику Татарстан, наибольшее количество ГБ трафика используется во Владимирской и Новгородской областях. Час-пик по потреблению интернета приходится на промежуток с 18:00 до 19:00. Мужчины передвигаются по автодороге чаще женщин – 64% против 36%.

Но есть и несколько пунктов, объединяющих путешественников на всех проанализированных трассах. Так, самым высоким спросом на всех автодорогах пользуются приложения социальной сети, сервисы для просмотра видео, а также онлайн-карты. В среднем, наиболее популярными месяцами для поездок оказались июль и август, а временем затишья стали январь и февраль.

Чтобы клиенты могли быть на связи во время путешествия, билайн работает над улучшением связи: строит новые базовые станции, обновляет оборудование, постоянно проверяет работу сети. Качественная связь в дороге позволяет путешественникам общаться с близкими, следить за локацией в навигаторе, слушать музыку в пути или включать мультфильмы детям, а значит – чувствовать себя комфортнее и безопаснее. Так, на трассе М12 у билайна зафиксирована самая высокая скорость мобильного интернета, по данным агентства Телеком Дейли*.

*Тестирование проходило в апреле 2024 года среди 4 крупнейших российских операторов моб. связи. билайн показал самую высокую среднюю скорость мобильного интернета по направлению к абоненту, максимальную скорость по направлению к абоненту.