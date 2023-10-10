В Приволжье завершается четвертая волна молодежных акселераторов SberStudent и SberZ

На территории Волго-Вятского банка Сбербанка завершается четвертая волна молодежных акселераторов SberStudent и SberZ. Участники – школьники, студенты ссузов и вузов и преподаватели – уже прошли этапы регистрации и обучения на онлайн программе по созданию стартапов, сформировали команды, а также разработали идеи при поддержке трекеров.

Впереди – региональный демо-день, который в этом году пройдет в конце октября в Татарстане. Свои проекты в Казани представят 18 команд из Удмуртии, Чувашии, Татарстана, Владимира, Нижнего Новгорода, Кирова и Перми. Лидером по количеству заявленных на демо-день команд является принимающая сторона – Республика Татарстан.

В банке отмечают возрастающую популярность мероприятия: в прошлом году свои стартапы на региональном демо-дне представляли 16 команд. Всего на участие в молодежных акселераторах Сбера в этом году подали заявку порядка 5,5 тысяч человек.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.