Важное в РТ
· Служба новостей

В Приволжье завершается четвертая волна молодежных акселераторов SberStudent и SberZ

Подписаться в Telegram

На территории Волго-Вятского банка Сбербанка завершается четвертая волна молодежных акселераторов SberStudent и SberZ. Участники – школьники, студенты ссузов и вузов и преподаватели – уже прошли этапы регистрации и обучения на онлайн программе по созданию стартапов, сформировали команды, а также разработали идеи при поддержке трекеров.

Впереди – региональный демо-день, который в этом году пройдет в конце октября в Татарстане. Свои проекты в Казани представят 18 команд из Удмуртии, Чувашии, Татарстана, Владимира, Нижнего Новгорода, Кирова и Перми. Лидером по количеству заявленных на демо-день команд является принимающая сторона – Республика Татарстан.

В банке отмечают возрастающую популярность мероприятия: в прошлом году свои стартапы на региональном демо-дне представляли 16 команд. Всего на участие в молодежных акселераторах Сбера в этом году подали заявку порядка 5,5 тысяч человек.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Интересное в Казани

день назад

Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

сетка мелкая от тараканов

Новости Татарстана

18 часов назад

Поразила жюри своим талантом: оперная певица из Казани прошла в шоу «Голос» в Германии

Новости Казани

день назад

Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»

кендо отзывы в Челябинске

Новости Казани

3 часа назад

Работы будут идти четыре года: «Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров

Новости Казани

день назад

Казанский водитель автобуса ежедневно бросает пассажиров

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев

Новости Казани

3 часа назад

«Это гражданский долг перед страной»: предпринимательница Татарстана записалась добровольцем на СВО
Новости Казани
7 часов назад

Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Новости Татарстана

час назад

Екатерина Климушина представит Татарстан в финале международного конкурса красоты

Интересное в Казани

день назад

Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Выросла на 20%: стала известна средняя зарплата жителей Набережных Челнов

Новости Казани

3 часа назад

Всего родилось 364 ребенка: названы самые редкие и самые популярные имена казанских новорожденных
«Давайте используем год максимально эффективно»: Ильсур Метшин хочет привлечь еще туристов в Казань благодаря саммиту
Новости Татарстана
3 часа назад

«Давайте используем год максимально эффективно»: Ильсур Метшин хочет привлечь еще туристов в Казань благодаря саммиту

Новости Казани

3 часа назад

«Это гражданский долг перед страной»: предпринимательница Татарстана записалась добровольцем на СВО

Новости Казани

3 часа назад

Работы будут идти четыре года: «Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров

Новости Татарстана

3 часа назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев выполнило диагностику более 8 тыс. км трубопроводов
Проверка завершилась без замечаний: в Высокой Горе построили новый соципотечный дом
Новости Татарстана
3 часа назад

Проверка завершилась без замечаний: в Высокой Горе построили новый соципотечный дом