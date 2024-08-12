В первом полугодии 2024 года более 2 тысяч новых бизнесов было запущено в Татарстане, что на 24 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.



По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) в 2024 году жители Татарстана чаще всего регистрировали бизнес в сферах розничной и оптовой торговли, стройки, операций с недвижимым имуществом, перевозки пассажиров и грузов, общепита, персональных услуг, оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами, а также их ремонта и разработки программного обеспечения.



Татарстанские мужчины открывают свой бизнес чаще, чем представительницы прекрасного пола, при этом все больше предпринимателей республики предпочитают вести дела с использованием электронных сервисов.



Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«В этом году сохраняется тенденция на омоложение бизнеса: 46% предпринимателей, начавших бизнес, моложе 35 лет. Самым популярным видом бизнеса, который татарстанские предприниматели регистрировали в первом полугодии 2024 года, стала розничная онлайн-торговля. Мы знаем, как непросто сделать первый шаг в бизнесе, особенно в юном возрасте, поэтому предлагаем комплексные решения для предпринимателей вне зависимости от сферы их деятельности. Например, гибкую отраслевую подписку СберБизнес Прайм, которое включает не только ведение счёта, но и другие продукты и небанковские сервисы, необходимые для развития бизнеса. Она помогает экономить такие важные ресурсы, как время и деньги, ценность которых для предпринимателей очень важна».

В первые шесть месяцев 2024 года жители Татарстана чаще всего открывали новый бизнес в сфере «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».Суммарно почти половина новых бизнесов в республике была запущена людьми в возрасте 36-55 лет - 46%, а также - жителями региона до 35, те же 46% и 8 % предпринимателями старше 56 лет.В ходе исследования была изучена динамика регистраций ИП и ООО в Татарстане через свой онлайн-сервис Деловой среды «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» в 2024 году, где на долю ИП пришлось 85%, ООО - 15%.