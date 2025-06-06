В онлайн-библиотеке татарстанцев чаще всего встречаются «Евгений Онегин» и «Пиковая дама»

МТС и книжный сервис Строки ко дню рождения Александра Пушкина исследовали литературные предпочтения жителей Татарстана и других российских регионов. Аналитики определили, кто проявляет интерес к наследию великого классика и какие произведения пользуются наибольшей популярностью у аудитории.

По данным исследования, предпочтения татарстанцев в целом совпадают с общероссийским рейтингом. На первом месте у жителей республики с небольшим отрывом от остальных произведений Пушкина роман «Евгений Онегин», на втором – «Пиковая дама». На третьем месте расположился исторический роман «Капитанская дочка». «Барышня-крестьянка» и «Дубровский» поделили четвертое и пятое место литературного рейтинга.

Электронные книги Пушкина в книжном сервисе «Строки» от МТС больше всего были востребованы среди читателей от 35 до 44 лет (31%). Второй по численности возрастной категорией оказались пользователи от 45 до 54 лет (20%) и только на третьем месте - школьники до 18 лет (16,3%).

Аналитики отметили, что читающих произведения Пушкина женщин на 24% больше, чем мужчин. Однако их предпочтения совпали – в фаворите и у тех и у других был «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Самым «молодежным» произведением Александра Сергеевича Пушкина, которое чаще всего читали пользователи до 24 лет, оказалось «Повести Белкина».