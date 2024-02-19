В офисах Сбера в Казани можно обменять 15 видов валют во время «Игр будущего»

Сбер в Казани увеличил количество офисов с возможностью обмена валют и время их работы на период проведения международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

С 21 февраля по 3 марта в восьми офисах Сбера в Казани можно обменять 15 видов валюты. Помимо долларов США и евро в офисах будут доступны фунт стерлингов, швейцарский франк, японская йена, китайский юань, норвежская крона, белорусский рубль, казахстанский тенге, канадский доллар, датская крона, турецкая лира, сингапурский доллар, шведская крона, дирхам ОАЭ.

Все офисы расположены рядом со спортивными объектами, где будут проходить «Игры будущего» и отелями, в которых остановятся участники. Их время работы увеличено в будние дни до 21:00, они также будут работать в субботу и в воскресенье.

Обменять 15 видов валюты теперь можно в следующих офисах Сбера:

Пушкина, 4

Бутлерова, 44

Чистопольская, 5

Чуйкова, 2в

Большая Красная, 29а

Парина, 6

Салимжанова, 17

Побежимова, 17

Также 23 февраля будут работать пять офисов Сбера по адресам:

пр-кт Хусаина Ямашева, 54, корпус 3,

Пушкина 4,

Чистопольская 5,

Парина 6,

Побежимова 17

Посмотреть расположение офисов можно также на карте.