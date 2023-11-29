Важное в РТ
· Служба новостей

В Новый год без вирусных хлопот

Подписаться в Telegram

Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости ОРВИ в России. Как сообщает издание Инфокс, самая напряженная обстановка ожидается после Нового года. Об этом завила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Разнообразие вирусов

Эксперты уже предрекают развитие тридемии – одновременной атаки вирусов гриппа, ковида и сезонных ОРВИ. По наблюдениям Роспотребнадзора, сейчас в России присутствуют вирусы гриппа А и B, несколько штаммов коронавирусного «омикрона», включая новую его разновидность «пиролу», а также другие ОРВИ.

Симптомы всех этих заболеваний похожи, а ПЦР-диагностика проводится выборочно. А потому, на первый план выходят средства, поспособные как профилактировать болезнь , так и снижать вирусную нагрузку в случае заражения. Ведь от этого зависит, насколько благоприятным окажется прогноз заболевания.

Противовирусная наука

Одним из средств, официально рекомендованных российским Министерством здравоохранения для профилактики и лечения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ, является Арбидол. Врачебное сообщество рекомендует применять этиотропные препараты (действуют на причину заболевания), к группе которых относится Арбидол, как можно раньше с момента контакта с вирусом, но не позднее недели после первых симптомов. Рекомендован умифеновир (международное название действующего вещества препарата) при терапии гриппа и китайским Минздравом. Кроме того, именно в Китае первыми обратили внимание на эффективность этого средства в борьбе с COVID-19.
Исследование противовирусных возможностей умифеновира не прекращается по сей день. К примеру, в настоящее время в Китае ведется работа по изучению эффективности его применения при обострившейся на фоне ОРВИ хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Что касается уже накопленного научного опыта, то недавно в одном из ведущих рецензируемых научных журналов Immunity Inflammation and Diseases была опубликована статья ученых из китайского Нанкина, обобщающая эту информацию. Безопасность, низкая вероятность развития у вирусов резистентности (невосприимчивости) к препарату, широта противовирусного охвата, распространяющаяся в том числе на вирусы гриппа А и B и существующие штаммы COVID-19 – отличительные черты Арбидола, на которые обращают внимание авторы статьи.

Врачи рекомендуют не полагаться исключительно на противовирусную терапию и соблюдать стандартные меры профилактики: регулярно мыть руки, проветривать помещения, бывать на свежем воздухе, а не в местах скопления людей, использовать защитные маски и в целом придерживаться здорового образа жизни. Тогда никакие вирусы не испортят Вам настроение ни до, ни после Нового года!

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Интересное в Казани

день назад

У юных жителей Казани появится возможность внести свой вклад в разработку уникальной концепции интерьеров строящейся станции казанского метрополитена.

какое средство эффективно от тараканов

Новости Казани

8 часов назад

РКН может запретить нашумевший сериал "Слово пацана"

Интересное в Казани

2 дня назад

Работа везде: от клинера до инженера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

печать на 3д-принтере на заказ цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Генерал Баранов заявил, что есть план по ликвидации Зеленского

Новости Татарстана

день назад

Минздрав Татарстана опроверг введение запрета на проведение абортов в частных клиниках

Новости Казани

8 часов назад

Мергасовский дом в Казани может превратиться в гостиницу

Новости Казани

8 часов назад

В РФ призвали не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей

Новости Татарстана

21 час назад

Роскомнадзор проверит сериал «Слово Пацана»
Лонгриды
день назад

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Сервис доставки "Лента Онлайн" провел первый клиентский день в Казани

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

Новости Казани

4 часа назад

Более 50% школьников Казани испытывают стресс из-за экзаменов

Новости Казани

4 часа назад

Водитель-новичок сбил девушку на "зебре" в Казани
Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 
Лонгриды
6 дней назад

Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 

Новости Казани

4 часа назад

В Казани прощаются с народной артисткой РТ Наилей Гараевой

Новости Казани

4 часа назад

В Казани у водителя в машине нашли странный сверток

Новости Казани

4 часа назад

В Казани на разработку документов для второй ветки метрополитена выделят 252 млн рублей
Открытое первенство Татарстана по коллективному парению: призовой фонд в размере 300 000 рублей в Нижнекамских Термах
Интересное в Казани
4 дня назад

Открытое первенство Татарстана по коллективному парению: призовой фонд в размере 300 000 рублей в Нижнекамских Термах