В Новый год без вирусных хлопот

Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости ОРВИ в России. Как сообщает издание Инфокс, самая напряженная обстановка ожидается после Нового года. Об этом завила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Разнообразие вирусов

Эксперты уже предрекают развитие тридемии – одновременной атаки вирусов гриппа, ковида и сезонных ОРВИ. По наблюдениям Роспотребнадзора, сейчас в России присутствуют вирусы гриппа А и B, несколько штаммов коронавирусного «омикрона», включая новую его разновидность «пиролу», а также другие ОРВИ.

Симптомы всех этих заболеваний похожи, а ПЦР-диагностика проводится выборочно. А потому, на первый план выходят средства, поспособные как профилактировать болезнь , так и снижать вирусную нагрузку в случае заражения. Ведь от этого зависит, насколько благоприятным окажется прогноз заболевания.

Противовирусная наука

Одним из средств, официально рекомендованных российским Министерством здравоохранения для профилактики и лечения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ, является Арбидол. Врачебное сообщество рекомендует применять этиотропные препараты (действуют на причину заболевания), к группе которых относится Арбидол, как можно раньше с момента контакта с вирусом, но не позднее недели после первых симптомов. Рекомендован умифеновир (международное название действующего вещества препарата) при терапии гриппа и китайским Минздравом. Кроме того, именно в Китае первыми обратили внимание на эффективность этого средства в борьбе с COVID-19.

Исследование противовирусных возможностей умифеновира не прекращается по сей день. К примеру, в настоящее время в Китае ведется работа по изучению эффективности его применения при обострившейся на фоне ОРВИ хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Что касается уже накопленного научного опыта, то недавно в одном из ведущих рецензируемых научных журналов Immunity Inflammation and Diseases была опубликована статья ученых из китайского Нанкина, обобщающая эту информацию. Безопасность, низкая вероятность развития у вирусов резистентности (невосприимчивости) к препарату, широта противовирусного охвата, распространяющаяся в том числе на вирусы гриппа А и B и существующие штаммы COVID-19 – отличительные черты Арбидола, на которые обращают внимание авторы статьи.

Врачи рекомендуют не полагаться исключительно на противовирусную терапию и соблюдать стандартные меры профилактики: регулярно мыть руки, проветривать помещения, бывать на свежем воздухе, а не в местах скопления людей, использовать защитные маски и в целом придерживаться здорового образа жизни. Тогда никакие вирусы не испортят Вам настроение ни до, ни после Нового года!