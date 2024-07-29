Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

В Нижнекамске и Болгаре открылись обновлённые офисы Сбера

Обновлённые офисы Сбера открылись в Нижнекамске...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KMoTU

Обновлённые офисы Сбера открылись в Нижнекамске на проспекте Химиков, 21а и в Болгаре по адресу ул. Советская, 18.

Пространство отделений стало более открытым и комфортным для посетителей. Клиентам стали доступны современные и удобные локации. В офисах можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнёров Сбера.

В зоне Sber Devices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки Sber Boom Mini, умные ТВ-приставки Sber Box, умные лампы, розетки, LED-ленты и др. В обоих офисах оборудованы пункты выдачи заказов Мегамаркета, игровые зоны для детей. Здесь также можно установить или обновить мобильное приложение Сбербанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты, получить консультацию по оформлению налогового вычета, помощь в поиске новой работы, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

До конца 2024 года в Татарстане планируется открытие ещё 9 обновлённых офисов Сбера, в том числе в Казани, Набережных Челнах, Иннополисе, Лениногорске, Азнакаево и Больших Кайбицах.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

Стоял на зарядке: в Казани взорвался электровелосипед

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

чем опрыскать от борщевика

Новости Татарстана

19 часов назад

На юго-западе Татарстана появилась ферма с верблюдами

Интересное в Казани

3 дня назад

Казанцы продегустировали топ-20 видов моёженого с необычными вкусами

макияж на свадьбу для невесты в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани продают раритетную «Волгу» ГАЗ 21 1961 года выпуска

Новости Татарстана

4 часа назад

В Лениногорске мужчина поймал на балконе летучую мышь

Новости Казани

день назад

В Казани около колледжа лежит тело

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане 29 июля ожидаются гроза и сильный ветер

Новости Казани

3 часа назад

В Казани узбечка убила ножом своего 18-летнего сына
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане с 15 июля капуста подорожала на 6,84%

Картофель поднялся в цене на 1,50%

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане в 2024 гибнут краснокнижные растения

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

4 часа назад

Космонавтов не отправят в санатории Татарстана в 2024

Новости Казани

5 часов назад

На 85 км трассы Казань-Ульяновск произошла смертельная авария
Татарстанец спровоцировал массовое ДТП в Ульяно...
Новости Татарстана
час назад

Татарстанец спровоцировал массовое ДТП в Ульяновской области из 8 машин

Новости Казани

13 часов назад

Гимнастка из Казани упала во время выступления

Новости Татарстана

20 часов назад

Грузовик столкнулся с легковушками: в РТ произошло ДТП с участием 7 машин

Новости Татарстана

21 час назад

Минниханов пожелал игрокам ФК «Рубин» результативной игры и меньше травм
«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить дом
50-летний житель Челнов утонул в Башкирии, когд...
Новости Татарстана
час назад

50-летний житель Челнов утонул в Башкирии, когда плавал на катамаране