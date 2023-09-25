В Национальной библиотеке РТ состоится премьера документального фильма о ветеранах спорта РТ

26 сентября в 19:00 в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоится премьера документально-спортивного байопика о ветеранах спорта РТ «Всё еще молоды. 35/7». Кинокартину представит команда продюсерского центра документального кино Gorizont Films.



Фильм показывает путь двух спортсменов старшего поколения, для которых спорт - это вторая жизнь, в которой они продолжают ставить рекорды и передавать эстафетный огонь традиций новым игрокам. Жизнь, где они «Все еще молоды».

Через призму профессиональных метафор фильм объединяет истории людей из двух совершенно разных видов спорта.

«35 километр» — история восьмидесятилетнего марафонца Махмута Шакирова, продолжающего участвовать в забегах на длинные дистанции.

«7 метров» — глава о пути одного из основоположников гандбола в Республике Татарстан, тренера детских команд — Владимира Былкина. Дополняют рассказ действующие игроки команды Высшей Лиги России по Гандболу «Зилант», Казань.

В рамках премьерного открытого показа состоится лекция о документалистике от режиссера фильма и основателя Gorizont Films – Дидара Оразова, а также обсуждение фильма со съемочной командой и главными героями.

Место: ул. Пушкина, 86, Национальная библиотека РТ, 2 этаж, конференц-зал

Дата и время: 26 сентября (вторник) в 19:00



Вход для зрителей свободный, по регистрации: https://gorizont-films-events.timepad.ru/event/2595461/

Трейлер фильма: https://www.youtube.com/watch?v=XhjLnmrtASw

Проект реализуется при поддержке Росмолодежи, Федерации Республики Татарстан по Гандболу.

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