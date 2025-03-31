В марте татарстанцы стали активнее пользоваться «Госуслугами»

У жителей республики вырос интерес к единому порталу «Госуслуги». Ежедневный мобильный трафик на ресурс в марте в среднем увеличился на 20% по сравнению с показателями февраля — показывает анализ обезличенных данных МегаФона. Это могло произойти на фоне появления нового функционала сервиса — с начала месяца на портале стало возможным установить самозапрет на получение кредитов и займов.

Возможностями портала чаще всего пользуются жители республики 35–44 лет (36% от общего числа посетителей). Далее идут возрастные группы 45–54 и 25–34 лет, которые занимают 20% и 19% соответственно. По численности аудитории мужчины опережают женщин на 7%.

Исследование также выявило определенную периодичность в использовании портала. Пик посещений приходится на середину недели — самые высокие показатели зафиксированы в среду и четверг. В то же время минимальный интерес к получению государственных услуг наблюдается в воскресенье.

Эксперты напоминают о важности соблюдения мер безопасности при использовании онлайн-сервисов. Чтобы избежать попадания в сети мошенников, рекомендуется:

Не отвечать на звонки с незнакомых номеров, включая звонки в мессенджерах

Проверять всю информацию в официальных источниках

Относится критически к предложениям незнакомых лиц

Немедленно прекращать разговор, если собеседник настаивает на получении кредита, переводе денег или передаче информации о себе

Никогда не называть коды и личные данные по телефону

Введение самозапрета на кредиты через «Госуслуги» стало важным инструментом финансовой безопасности для жителей республики, позволяющим защитить свои интересы от возможных мошеннических действий.