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В магазины Татарстана внедрили оплату улыбкой

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Сбербанк начал устанавливать в республике POS-терминалы, принимающие оплату не только по картам и QR, но и по биометрии. Уже сейчас более 600 терминалов с функцией биометрии установлены в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. До конца года банк планирует заменить около 5000 терминалов на модели с возможностью оплаты по биометрии.

Новый бесконтактный способ оплаты доступен клиентам банка. Активировать оплату по биометрии можно в онлайн-приложении банка. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платёжную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк

«Оплата с использованием биометрии — это удобный способ расчета, который занимает всего несколько секунд. «Оплата улыбкой» — еще один шаг к развитию бесконтактных платежей для покупателей, которые ценят своё время. Уверена, что он быстро наберет популярность у жителей Татарстана».

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