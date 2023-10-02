В магазины Татарстана внедрили оплату улыбкой

Сбербанк начал устанавливать в республике POS-терминалы, принимающие оплату не только по картам и QR, но и по биометрии. Уже сейчас более 600 терминалов с функцией биометрии установлены в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. До конца года банк планирует заменить около 5000 терминалов на модели с возможностью оплаты по биометрии.

Новый бесконтактный способ оплаты доступен клиентам банка. Активировать оплату по биометрии можно в онлайн-приложении банка. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платёжную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина.