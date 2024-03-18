В Лаишево открылся офис Сбера нового формата

В городе Лаишево состоялось открытие офиса Сбера нового формата — свои двери для клиентов открыло отделение банка на улице Лебедевой, 36 б.

Пространство стало открытым и безбарьерным. Клиенты могут получить все необходимые продукты и сервисы для жизни за одно посещение. Трансформируемое пространство позволяет быстро подстраиваться под потребности клиентов и изменения клиентопотока.

Офис отличается современным дизайном и новым функционалом. В филиале организовано комфортное пространство для ожидания своей очереди, зона СберЛогистики — в которой можно забрать посылки по цифровому коду, локация с обновленным ассортиментом умных устройств, а также современная детская зона.

В офисе предлагается широкий спектр банковских услуг: кредитование, операции по вкладам, прием платежей, денежные переводы и другие.