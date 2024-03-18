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В Лаишево открылся офис Сбера нового формата

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В городе Лаишево состоялось открытие офиса Сбера нового формата — свои двери для клиентов открыло отделение банка на улице Лебедевой, 36 б.

Пространство стало открытым и безбарьерным. Клиенты могут получить все необходимые продукты и сервисы для жизни за одно посещение. Трансформируемое пространство позволяет быстро подстраиваться под потребности клиентов и изменения клиентопотока.

Офис отличается современным дизайном и новым функционалом. В филиале организовано комфортное пространство для ожидания своей очереди, зона СберЛогистики — в которой можно забрать посылки по цифровому коду, локация с обновленным ассортиментом умных устройств, а также современная детская зона.

В офисе предлагается широкий спектр банковских услуг: кредитование, операции по вкладам, прием платежей, денежные переводы и другие.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отдедением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Мы продолжаем обновлять нашу филиальную сеть и рады пригласить жителей Лаишевского района посетить наш обновленный офис, в котором помимо совершения финансовых операций можно протестировать умные гаджеты, а также получить или отправить посылку».

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