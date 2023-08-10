Важное в РТ
· Служба новостей

В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix, Xiaomi, Tecno по специальной цене стали доступны в билайне

В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix, Xiaomi, Tecno по специальной цене стали доступны в билайне

Фото предоставлено пресс-службой билайн

Подписаться в Telegram

билайн запустил новое предложение «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона».

Популярные модели брендов Infinix, Xiaomi и Tecno доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покупки комплекта составит до 10 000 рублей — в итоге такой набор получается даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции.

Участие в акции могут принять как новые, так и действующие клиенты билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат вам оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонус придет сразу на ваш номер.

В акции участвуют смартфоны Infinix, Xiaomi и Tecno, полный список устройств доступен по ссылке. Среди услуг и аксессуаров, доступных в комплектах к смартфону, представлены детские часы Jet Kid Gear и Geozon, услуги по наклейке пленки, пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана, и доп. гарантию, а также подписки на сервис билайн тв.

Одним из самых интересные предложений акции является Infinix Note 30, он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также обладает 6,78-дюймовым безрамочным дисплеем с разрешением 2460x1080 пикселей и 64-мегапиксельной камерами. Стоимость комплекта с Infinix Note 30 составит 15 490 руб, что на 8 500 руб. выгоднее, чем покупка этого же смартфона.

Воспользоваться предложением 3 в 1 от билайна можно до 18 сентября 2023 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступны по ссылке.

Сделайте свой выбор, получите выгоду от покупки и наслаждайтесь новым смартфоном вместе с билайн!

Реклама: beeline.ru

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

А ведь люди так живут: в Казани можно купить квартиру за 1 млн рублей

Интересное в Казани

22 часа назад

Идеальный пикник: чек-лист того, что нужно взять с собой в парк Черное озеро в Казани

удаление плесени в погребе цена

Новости Казани

день назад

Кружил в небе четыре часа: над Казанью заметили самолет-ретранслятор

Интересное в Казани

2 дня назад

Планирую строить из дерева: какой материал выбрать?

установка тв антенн в Ростове-на-Дону

Новости Казани

23 часа назад

Общая сумма достигает 250 тысяч: в Казани изберут меру пресечения главе медколледжа

Лонгриды

час назад

Татарстан вновь накроет разрушительный ураган? какая погода ждёт жителей республики в августе

Новости Татарстана

19 часов назад

Объем выдачи ипотеки в Татарстане вырос на 40%

Новости Казани

день назад

Выполнят переустройство инженерных сетей: в Казани перекроют движение по улице Фучика

Новости Казани

22 часа назад

Расположат обломки исторических надгробий: в Казани появится новая пешеходная улица со смотровыми
Новости Казани
день назад

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Важное в РТ

17 минут назад

Объем кредитования ИП и ООО сегмента малого бизнеса в первом полугодии 2023 года в Приволжье составил более 25,5 млрд рублей

Интересное в Казани

19 часов назад

Обзор на пригород Казани: какой район выбрать для собственного дома?

Новости Татарстана

час назад

Обрушилась одна из плит: аварийный мост через Суксинку в Татарстане отремонтируют за 79 миллионов

Новости Татарстана

2 часа назад

Стоимость проекта - больше трех миллионов: в Татарстане отреставрируют одно из зданий обсерватории Энгельгардта
Самый красивый звездопад в году: стало известно, когда жителям Казани будет доступно невероятное зрелище
Новости Татарстана
час назад

Самый красивый звездопад в году: стало известно, когда жителям Казани будет доступно невероятное зрелище

Новости Татарстана

2 часа назад

Год не обошелся без потрав: в восьми районах РТ зафиксировали мор пчел

Новости Татарстана

3 часа назад

Необходимо заранее выбирать маршрут: на трассе «Казань — Оренбург» ограничили скорость и сузили проезжую часть

Новости Казани

3 часа назад

Нашли видео в интернете: в Казани бизнесмен получил штраф за дискредитацию армии РФ
Признали аварийным: в Казани на Хлебозаводской один из домов будут сносить
Новости Казани
час назад

Признали аварийным: в Казани на Хлебозаводской один из домов будут сносить