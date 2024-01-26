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В казанском кампусе "Школы 21" отметят день рождения

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6 февраля в казанском кампусе «Школы 21» пройдут лекции в честь дня рождения кампуса. Эксперты школы и Технохаба Сбера расскажут о том, как мотивировать себя на развитие в ИТ и поделятся инженерными практиками действующих программистов. По окончанию образовательной программы мероприятия гостей ждет неформальная часть праздника с выступлением DJ и интерактивными локациями от партнеров проекта.

Расписание лекций:

12.20 - 13.00 Инженерные практики и советы действующих разрабов // Василий Маркитан, Senior Frontend разработчик, Технохаб Сбер;

13.00 - 13.40 Лайфхаки смены профессии: как перейти в айти // Александр Примаков, SeniorFrontend разработчик, Технохаб Сбер;

14.00 - 14.50 Правила игры построения it-карьеры// Андрей Власов - Руководитель Технохаба Сбер Казань/Иннополис;

14.50 - 15.40 Как мотивировать себя на развитие в айти, чтобы не забить // Сергей Подиновский, Chief Agile Coach, «Школа 21».

Мероприятие пройдет по адресу: Спартаковская улица, дом 2, корпус 2.

Для посещения необходима предварительная регистрация: https://filial-ano-shkola-21-v-gk.timepad.ru/event/2756195/

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