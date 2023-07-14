Важное в РТ
· Служба новостей

В Казани завершилась XIV летняя Сбербанкиада

В Казани завершилась XIV летняя Сбербанкиада

Источник фото: Сбер

Подписаться в Telegram

В Казани завершилась XIV летняя Сбербанкиада — крупнейшие корпоративные соревнования Сбербанка. В состязаниях, которые проходили с 10 по 13 июля, приняли участие более 2500 сотрудников Сбера из территориальных банков, Центрального аппарата, дочерних компаний, филиала в Индии и дочернего банка в Беларуси.

Победителем состязаний в командном зачете стал коллектив Центрального аппарата. Серебро досталось сборной Среднерусского банка. На третьем месте — команда Волго-Вятского банка.

За победу в соревнованиях боролись 18 команд. Спортсмены разыграли 49 комплектов медалей в 10 видах спорта, среди которых мини-футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис, настольный теннис, бадминтон, плавание, бег, шахматы и кроссфит.

XIV Сбербанкиада в Казани стала первой, где награды получили не только спортсмены, но и фанаты на трибунах. Новый приз — Кубок болельщика, который появился в этом году, достался команде с самыми активными болельщиками, которые поддерживали свою команду не только на трибунах, но и в режиме онлайн, активно участвовали в конкурсах, опросах и викторинах. Лучшей командой поддержки признаны болельщики Центрально-Черноземного банка.

Сбербанкиада — одна из главных традиций банка, которая стартовала ещё в середине 90-х с небольшого соревнования среди сотрудников на московском стадионе «Октябрь». Сейчас это одно из крупнейших в мире корпоративных соревнований.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Возможен провал грунта: в Казани остановили работы на бульваре Серова

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

санитар москва дезинфекция

Важное в РТ

19 часов назад

На территории Волго-Вятского банка Сбера в столице Татарстана проходит ХIV Летняя Сбербанкиада

Полезное

2 дня назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

ремонт стиральных машин korting в Москве

Новости Казани

день назад

Транспортировка встанет в 1,7 миллиона: в Казань из Петербурга приедет выставка с вооруженной охраной

Новости Татарстана

день назад

"Привлекали к дисциплинарной ответственности": адвокату из РТ отказали в рекомендации на должность судьи в ЛНР

Новости Татарстана

3 часа назад

"Жена сказала хватит": Мухаметшин не планирует выдвигаться на пост спикера Госсовета РТ

Новости Татарстана

3 часа назад

"О проектах говорили уже давно": глава минтранса РТ рассказал, свяжут ли Челны и Казань железной дорогой

Новости Казани

час назад

Фабула дела не раскрывается: в Казани пришли с обыском в офис «Татмелиорации»
Лонгриды
29 минут назад

«Можно выйти, проораться, подышать, прогуляться»: за популяризацию ИЖС взялся экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов

«Можно выйти, проораться, подышать, прогуляться»: за популяризацию ИЖС взялся экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов

Новости Татарстана

9 минут назад

Двигаются по одному пути: в Челнах запустили два новых автобусных маршрута

Гид по скидкам Казани

день назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Новости Казани

49 минут назад

Может и не потребоваться: жителям Казани грозит отключение воды из-за провала на сетях

Важное в РТ

час назад

В Казани завершилась XIV летняя Сбербанкиада
"Будут перекрываться с небольшим запасом": в Татарстане планируют обновлять старые автобусы
Новости Татарстана
час назад

"Будут перекрываться с небольшим запасом": в Татарстане планируют обновлять старые автобусы

Новости Казани

3 часа назад

"Станет визитной карточкой республики": в Казани может появиться отель из самолета

Новости Казани

15 часов назад

Без изменений проследует до станции Каратун: изменится расписание электричек из Казани в Ульяновск и в Бурундуки

Новости Казани

16 часов назад

Проведут открытые тренировки: в Казани подростки и взрослые смогут заняться баскетболом
От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»
Важное в РТ
6 дней назад

От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»