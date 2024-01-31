В Казани выросла скорость мобильного интернета

За три месяца показатели передачи данных во всех районах города стали быстрее на 10,7%. МегаФон реализовал в столице республики масштабный проект по тюнингу сети. В результате абоненты получили устойчивое покрытие, улучшенное качество звонков и цифровых сервисов.

С сентября по декабрь 2023 года технические специалисты оператора провели работы по повышению эффективности сети в столице республики и пригороде. В зоне внимания связистов оказались жилые кварталы, места отдыха, торговые комплексы, здания предприятий, учебные заведения, парки, санатории. Обновление затронуло не только исторический и деловой центр Казани, но и отдаленные районы, включая загородные туристические локации, например, Голубые озера. Особое внимание уделили ключевым транспортным узлам мегаполиса — аэропорту, авто‑ и железнодорожном вокзалам.

На начальном этапе были проведены драйв-тесты и аудит всего действующего телеком-оборудования оператора для выявления зон под оптимизацию. Далее инженеры выполнили комплекс мероприятий, включая изменение радиопараметров, азимутов и углов наклона антенн. Также специалисты усовершенствовали настройки телеком‑оборудования с учётом изменений в архитектуре и ландшафте города. В ходе работ увеличилась зона покрытия и эффективность использования частотного ресурса.

«Мы продолжаем применять новейшие технологии и инструменты для того, чтобы жители и гости республики чувствовали себя комфортно в нашей сети. Благодаря проведенному исследованию и последующим корректировкам нам удалось оценить и улучшить качество сервисов для абонентов за небольшой отрезок времени. Полученные данные позволили прицельнее спланировать строительство и модернизацию базовых станций в 2024 году», — прокомментировал директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Как показывают замеры международного эксперта Ookla®, в четвертом квартале минувшего года в Казани медианная скорость загрузки в сети МегаФона на 19,58% выше скорости ближайшего конкурента.