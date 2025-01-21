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В Казани состоится Domclick Digital Day

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В февральском масштабном мероприятии, посвященном рынку недвижимости, примут участие более 30 спикеров.

27 февраля 2025 года в Казани («ИТ-парк им. Башира Рамеева», Спартаковская улица, 2) пройдет конференция Domclick Digital Day. Участники обсудят наиболее важные вопросы различных сегментов рынка недвижимости: ипотеки, новостроек, готового жилья и загородной недвижимости. В ходе конференции от «Домклик» и Сбербанка также будут рассмотрены современные тренды и состояние отрасли в целом.

В 8 сессиях мероприятия примут участие порядка 30 экспертов. Среди них:

  • Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка;
  • Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка;
  • Юрий Грибанов, генеральный директор, Frank RG;
  • Семен Буденный, управляющий директор, Sber AI Lab;
  • Анатолий Олишевский, руководитель направления «Девелоперы», Технониколь

C докладом о развитии регионов РФ в 2024 году и состоянии строительного комплекса выступит Наталья Зубаревич, профессор географического факультета, МГУ.

Принять участие в Domclick Digital Day можно будет как в очном формате, так и онлайн. Очное участие доступно только партнерам «Домклик». Онлайн-участие доступно всем желающим, для этого необходимо пройти регистрацию.

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