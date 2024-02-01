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В Казани состоялась расширенная конференция застройщиков ИЖС

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Сбер в Татарстанепровёл конференцию по индивидуальному жилищному строительству. Эксперты банка рассказали республиканским застройщикам об особенностях аккредитации подрядчиков, использовании госпрограмм в сделках по ИЖС, о возможностях проектного финансирования и кредитовании малого бизнеса на цели ИЖС.

В 2023 году отделение «Банк Татарстан» Сбербанка выдало порядка 4,6 тыс кредитов на строительство частных домов, что в пять раз превысило количество кредитов, выданных за аналогичный период 2022 года. Объём выдачи ипотеки при этом вырос в шесть раз – до 20,5 млрд рублей. Основным драйвером роста эксперты банка считают льготные программы, а также упрощённые требования к условиям получения ипотеки.

На встрече обсуждались ипотечные продукты банков, регистрация и безопасные расчёты, механизмы защиты клиентов, от недобросовестных участников рынка, возможности витрины Домклик в части проектов домов, порядок выдачи траншей. В ходе мероприятия, собравшиеся разобрали часто возникающие вопросы в части ипотечного кредитования.

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