В Казани состоялась бизнес-встреча «Развитие жилищного строительства»

На минувшей неделе Сбер организовал бизнес-встречу по теме развития жилищного строительства в Республике Татарстан. В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов власти и застройщики региона, а также девелоперы из Пермского края и республики Марий Эл.

Участники обменялись аналитикой по рынку жилой недвижимости и мнениями о трендах на рынке девелопмента. В рамках первой панельной дискуссии прошло обсуждение возможностей комплексного развития территорий как инструмента увеличения привлекательности для покупателей, сложностей его применения и возможностей совместного решения вопросов со стороны органов власти Татарстана, финансовых институтов и бизнеса.

В рамках второй дискуссии участники ответили на вопросы о необходимости и эффективности использования цифровых продуктов в девелопменте, например, автоматизация продаж и отчётности, ИИ ценообразования, профильная CRM система и т д.

Рушан Сахбиев, управляющий Банком Татарстан Волго-Вятского банка Сбербанка: «Одна из ключевых задач Сбера в сфере жилищного строительства – реализация мер поддержки как застройщиков, так и покупателей жилья. Только в Татарстане при поддержке Волго-Вятского банка Сбербанка за 2023 год было построено и находится в стадии строительства порядка 114 ЖК, более 30 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря выгодным условиям ипотечного кредитования от Сбера. Хотелось бы поблагодарить наших партнеров за сотрудничество и выразить надежду на дальнейшую плодотворную работу.