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В Казани прошел фестиваль уличной культуры СберСпот

В День молодежи, 29 июня, в Казани прошел фестиваль уличной культуры СберСпот. Мероприятие собрало более тысячи любителей скейтбордов, самокатов и BMX в экстрим-парке Урам.

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

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В День молодежи, 29 июня, в Казани прошел фестиваль уличной культуры СберСпот. Мероприятие собрало более тысячи любителей скейтбордов, самокатов и BMX в экстрим-парке Урам.

Участники фестиваля показали свои таланты в локальных турнирах, выполняя различные трюки. Также состоялся граффити-джем, где несколько художников создали уличную живопись прямо на глазах у зрителей. Кульминацией фестиваля стала встреча с ведущими прорайдерами страны, такими как Павел Мушкин, Егор Кальдиков, Влад Самокатчик и Павел Терентьев. Они провели мастер-классы и продемонстрировали свои навыки. Также участников ждали, AR-квест, стикер-бомбинг, DJ-сеты и игра «угадай мелодию» с узнаванием звуков улиц. Каждый получил возможность выиграть призы и подарки от партнеров Сбера и просто классно провести время.

Помимо спортивной части, «Школа 21» в Казани подготовила обширную образовательную программу. В шатре ИТ-лектория посетителям провели увлекательные лекции, мастер-классы и интерактивные квизы от опытных спикеров из ведущих технологических компаний. Они рассказали о самых горячих трендах в ИТ индустрии – от метавселенных, искусственном интеллекте до мобильных роботов.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Мы очень рады принять участие в праздновании Дня молодежи и подарить городу наш фестиваль уличной культуры. Все посетители смогли насладиться отличной погодой, яркой атмосферой праздника, увидеть выступления ведущих прорайдеров, а также принять участие в соревнованиях на роликах, скейтбордах, самокатах и BMX. Приятно наблюдать, что молодые жители Казани активно отозвались на призыв участвовать в фестивале СберСпот, и смогли продемонстрировать свои навыки в экшн-спорте».

Фестиваль проводится в четырех городах России. Мероприятия уже прошли в Нижнем Новгороде, Самаре и Казани, впереди Санкт-Петербург. По итогам всех активностей будет снят фильм о профессиональных райдерах и их путешествии по России.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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