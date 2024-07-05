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В Казани пройдет первая в мире международная конференция по вычислительной оптимизации ICOMP

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В октябре в Казани состоится первая в мире международная конференция по вычислительной оптимизации ICOMP 2024

Организаторами выступают Университет Иннополис и Научный совет Альянса в сфере искусственного интеллекта.

«10–12 октября в Казани состоится первая в мире международная конференция по вычислительной оптимизации ICOMP 2024. Мировые эксперты в области AI и математики обсудят машинное обучение, интернет вещей, периферийные вычисления и другие вопросы численных методов оптимизации. Организаторами ICOMP выступают Университет Иннополис и Научный совет Альянса в сфере искусственного интеллекта», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Также Александр Ведяхин напомнил, что в этом году Альянс совместно с АНО «Цифровая экономика» при поддержке правительства России во второй раз проведут национальную премию «Лидеры искусственного интеллекта».

В этом году фокус будет сделан на решения генеративного искусственного интеллекта. Как и в 2023 году, премия будет вручена в трех категориях (учёные, компании и регионы). В июле стартует прием заявок, а победители будут объявлены осенью на международной конференции AI Journey.

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