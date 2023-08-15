В Казани проходит ярмарка недвижимости

Ведущие застройщики Татарстана представляют свои жилые комплексы на ярмарке недвижимости, которая проходит сегодня в здании аппарата Сбера по адресу: Бутлерова, 44. Мероприятие продлится два дня.

Свои объекты презентуют строительные компании и агентства недвижимости, которые приготовили для клиентов специальные условия по приобретению жилья. Специалисты Сбербанка консультируют о действующих льготных программах и условиях ипотеки, а также о сервисах безопасных расчетов. На месте можно подать заявку на оформление кредита.