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В Казани проходит ярмарка недвижимости

В Казани проходит ярмарка недвижимости

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Ведущие застройщики Татарстана представляют свои жилые комплексы на ярмарке недвижимости, которая проходит сегодня в здании аппарата Сбера по адресу: Бутлерова, 44. Мероприятие продлится два дня.

Свои объекты презентуют строительные компании и агентства недвижимости, которые приготовили для клиентов специальные условия по приобретению жилья. Специалисты Сбербанка консультируют о действующих льготных программах и условиях ипотеки, а также о сервисах безопасных расчетов. На месте можно подать заявку на оформление кредита.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Мы отмечаем повышенный интерес жителей Татарстана к ипотечным кредитам Сбера. Уверены, что такие мероприятия помогут жителям республики решить свои жилищные вопросы с наибольшей выгодой для себя».

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