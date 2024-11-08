В Казани открылся обновлённый офис Сбера

Обновлённый офис Сбера открылся в Казани на улице Адоратского, 29.

После модернизации, пространство отделения стало более комфортным для посетителей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнёров Сбера.

В обновлённом отделении клиенты могут провести дружескую или деловую встречу. Офис оборудован для клиентов с особенными потребностями: на банкоматах размещён текст Брайля, имеются разъёмы для наушников. Для самых маленьких гостей установлен детский уголок с познавательными играми.

В зоне Sber Devices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки Sber Boom Mini, умные ТВ-приставки Sber Box, умные лампы, розетки и др. В офисе можно принять и отправить посылку через Сберлогистику и получить товары с Мегамаркета. Здесь также можно установить или обновить мобильное приложение Сбербанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты, получить консультацию по оформлению налогового вычета, помощь в поиске новой работы, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.