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В Казани наградили студентов-амбассадоров ВТБ

В Татарстане определили победителей проекта «Ам...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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В Татарстане определили победителей проекта «Амбассадор ВТБ». Возможность сделать первый шаг к успешной карьере получили студенты вузов республики.

В центральном офисе ВТБ в Казани состоялась встреча управляющей ВТБ в Татарстане - вице-президента Марьям Давлетшиной с победителями запущенной в этом году программы «Амбассадор ВТБ». Ими стали пять студентов вузов республики.

«Любой руководитель заинтересован в инициативных, активных и креативных сотрудниках. У каждого из вас есть возможность трудоустроиться к нам и сделать успешную карьеру. У ВТБ в Татарстане очень сильная команда, демократичная обстановка и действующая система карьерных лифтов», — рассказала амбассадорам банка Марьям Давлетшина.

Студенты-амбассадоры ВТБ будут первыми узнавать о карьерных возможностях и образовательных проектах банка и делиться этой информацией с друзьями. В течение учебного года они смогут активно участвовать в проектах банка и рассказывать о них своим сокурсникам.

Победителям проекта вручили подарки и мерч ВТБ. В дальнейшем при успешной реализации своего проекта в рамках программы они смогут получить приглашение на работу и начать карьеру в банке.

«ВТБ сейчас очень плотно работает со студентами. На карты нашего банка стипендию получают студенты КФУ, КНИТУ-КАИ, КГМУ и большого количества ссузов по всей территории республики. У студентов, достигших 18 лет, есть возможность зарабатывать вместе с банком благодаря реферальной программе», — отметила Марьям Давлетшина.

«Амбассадор ВТБ» — проект для молодых людей, желающих построить успешную карьеру в банке. Победителям предоставляется возможность в течение учебного года прокачать свои навыки, взаимодействуя с командой профессионалов ВТБ и участвуя в мероприятиях банка. При успешной реализации проекта они получат оффер от ВТБ.

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