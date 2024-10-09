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В известном литературном городе Татарстана улучшили связь

Новые скорости мобильного интернета стали досту...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Новые скорости мобильного интернета стали доступны для жителей и гостей Чистополя. Инженеры МегаФона завершили строительство новой и модернизацию существующей телекоммуникационной инфраструктуры в городе. Сразу после работ потребление дата-трафика местными пользователями выросло на 10 %.

Город на левом берегу Камы — родной для многих известных людей. Здесь родились знаменитый химик Александр Бутлеров и русский историк Николай Лихачев. Также в Чистополе часто бывали классики татарской литературы Фатих Амирхан и Гаяз Исхаки. Во время Великой Отечественной войны город стал временным домом для выдающихся советских писателей и поэтов, эвакуированных с семьями из Москвы и Ленинграда, таких как Борис Пастернак, Александр Твардовский, Арсений Тарковский и Николай Асеев.

Теперь в здании, где в военные годы размещалось отделение Союза Советских писателей, открыт Литературно-мемориальный музей «Дом учителя». Кроме того, гостей принимает Мемориальный музей Б. Пастернака.

Оператор запустил дополнительную телеком-инфраструктуру в западной части районного центра, недалеко от Молодежной улицы. Оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах LTE. Такое решение позволяет организовать покрытие сети на максимально возможной территории и одновременно с этим предоставить абонентам мобильный интернет на скорости до 115 Мбит/с.

Помимо этого, чтобы сократить время загрузки онлайн-контента по всему городу, инженеры провели рефарминг существующего оборудования. Другими словами, перераспределили частоты из сетей связи предыдущих поколений в современный стандарт LTE. Работы охватили жилые кварталы, образовательные, торговые и культурные учреждения, включая объекты Чистопольского государственного музея-заповедника, а также производственные предприятия, набережную и пляж.

В результате увеличились емкость сети и скорость передачи данных.

Позитивные изменения сразу отразились на показателях использования связи. За первую неделю октября в Чистополе прокачали на 10 % больше трафика, чем за тот же период в сентябре.

«Суммарно за год объем данных, переданных нашими абонентами в городе, увеличился на 27 %. Мобильный интернет активно используется не только жителями, но и гостями Чистополя. Помимо отдыха на берегах Камы и рыбалки, путешественники посещают местные музеи, следуя по тематическим экскурсионным маршрутам. Уверен, масштабная работа по улучшению качества связи поможет раскрыть туристический потенциал города еще больше», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

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