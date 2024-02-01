В ИТ-парке им. Башира Рамеева при поддержке Сбера пройдёт ярмарка недвижимости

Ведущие строительные компанииКазани, застройщики ИЖС, а также агентства недвижимостипредставят свои предложения на ярмарке недвижимости, которая пройдёт8 февраля 2024 года с 10:00 до 18:00 в ИТ-парке им. БашираРамеева по адресу, ул. Спартаковская, 2.

Организаторы ярмарки готовят специальные условия по подбору и приобретению квартир в новостройках и на вторичном рынке, а также готовые дома и проекты строительства. Специалисты Сбербанкапомогут получить консультацию по ипотеке, в том числе по программам господдержки и субсидирования от застройщиков, также на месте можно будет подать заявку на жилищный кредит.