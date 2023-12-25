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В городе химиков к Новому году ускорили мобильный интернет

В городе химиков к Новому году ускорили мобильный интернет

Источник: shutterstock

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Улучшения почувствовали более 50 тысяч жителей Нижнекамска. Инженеры МегаФона провели масштабные работы по строительству дополнительной инфраструктуры в городе и его окрестностях. В результате запуска новых базовых станций выросло покрытие сети и скорость мобильной передачи данных.

Дополнительные телеком-объекты появились в промышленной и жилой частях города. К примеру, работы затронули быстрорастущий 47-й микрорайон — востребованный среди молодых семей. Использованные технические решения призваны снизить нагрузку на действующее оборудование, которая традиционно повышается здесь в период новогодних каникул.

За год в центре нефтехимической промышленности потребление мобильного интернет‑трафика выросло на 44%. Динамика выше, чем в среднем по республике. Наибольший рост аналитики зафиксировали на заводах и предприятиях — здесь объем расходуемых онлайн-данных увеличился в среднем в пять раз. Вероятно, такой скачок произошел в результате масштабного строительства базовых станций на территории промзоны в прошлом году.

«Местные жители очень активны в Сети — город регулярно попадает на первые строчки рейтингов по средним объемам дата-трафика на абонента. Чтобы удовлетворить растущий спрос, наши инженеры продолжают увеличивать покрытие как в жилых районах, так и на отдаленных производственных площадках. В планах — до конца недели завершить запуск базовых станций в рабочих зонах города, чтобы уже в январе на предприятиях пользовались необходимыми цифровыми сервисами в полном объеме», — сообщил директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Кроме того, технические специалисты оператора провели работы по усилению сигнала на участке трассы от Нижнекамска до Бегишево. Строительство дополнительной инфраструктуры позволило увеличить скорость мобильного интернета на подъезде к аэропорту. Также улучшения затронули территорию лагеря «Чайка» — популярного места загородного отдыха среди нижнекамских семей.

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