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В этом году особый интерес Сабантуй в Казани вызвал у гостей из Москвы, Уфы и Ульяновска

Погода не помешала тысячам зрителей собраться на масштабном празднике. Среди них было много путешественников, которые преодолели сотни и тысячи километров.

Фото: Global Look Press

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Погода не помешала тысячам зрителей собраться на масштабном празднике. Среди них было много путешественников, которые преодолели сотни и тысячи километров. Больше всего туристов приехало из столицы страны и соседних регионов. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Помимо многочисленных посетителей из Москвы, Башкортостана и Ульяновской области, среди соотечественников можно было встретить гостей, приехавших издалека. На трибунах отметились абоненты с сим‑картами из Ханты-Мансийского автономного округа, Сахалинской области, Приморского края.

Проникнуться национальным колоритом и атмосферой Сабантуя прибыли туристы не только из российских регионов, но и разных стран мира. В их числе спортсмены, участвовавшие в Играх БРИКС. В этом году одновременно с Сабантуем в поселке Мирном прошло закрытие международных соревнований.

Незабываемыми впечатлениями и эмоциональными фото участники активно делились в Сети. Во время празднования интернет‑трафик на территории площадок вырос в три раза по сравнению со средними показателями месяца. Яркий контент с подворий районов Татарстана и выступлений звезд татарской эстрады зрители отправляли в соцсети и мессенджеры. В VK прошло 14% всего дата-трафика, в Telegram — 12%.

Традиционно с ростом объемов передачи данных, МегаФону помогала справляться передвижная базовая станция. Она брала на себя дополнительный трафик абонентов: с ее помощью расширялась емкость сети и увеличивалась скорость мобильного соединения. Комплекс сотовой связи был организован на базе блок‑контейнера, который снабжён телескопической антенной мачтой, доставляющей устойчивый сигнал в радиусе до 10 км.

«Мобильная базовая станция — универсальное решение в случае, когда необходимо улучшить характеристики связи для пользователя на определенный период. Ее преимущества включают быстрое развертывание и настройку. Подготовку такого оборудования к работе проводят инженеры в течение нескольких часов. Это актуально во время проведения массовых мероприятий, когда нагрузка на стационарные телеком-объекты возрастает в десятки раз», — рассказал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

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