Tele2 открыла летнее творческое пространство для автозаводцев и гостей города. Проект «Территория MIXX» впервые с Набережных Челнах. В течение 20 дней гостей площадки ждет большой выбор мастер-классов, вечеринок, кинопоказов и других развлечений. «Территория MiXX» повторяет идею одного из самых популярных продуктов Tele2 — мультиподписки MiXX, пользователи которой также выбирают и объединяют полезные и интересные сервисы.

Мультиподписка MiXX – это 24 опции, среди которых дополнительные 50 Гб интернета каждый месяц, защита от спама, а также предложение от других популярных сервисов и интернет-магазинов. «Территория MIXX» в парке «Гренада» работает по тому же принципу: посетители выбирают из целого спектра интересные им мероприятия, в числе которых занятия йогой, лекции по имиджу, психологии, истории зданий, заряжающие на успех встречи и 43 кинопоказа. Среди спикеров архитектор и урбанист Александр Ивлев, эксперт по финансовому мышлению Елена Адамия, стилист Гузель Евдокимова и основательница челнинского сообщества URBANTATAR Гузеля Ахметгараева. Любители живописи вне зависимости от уровня мастерства смогут нарисовать достойные картины на мастер-классе Айгуль Зирповой. Кроме того, каждую пятницу с восьми до десяти вечера на танцполе DJ-сеты от резидентов музыкального проекта Stezya.

«Территория MIXX» работает ежедневно с 1 по 20 августа. Подробное расписание мероприятий можно найти на официальном сайте. Сегодня «Территория MIXX» стартует в 17 часов, вход на все мероприятия свободный.