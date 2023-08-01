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В челнинском экстрим-парке «Гренада» открылась «Территория MIXX»

В челнинском экстрим-парке «Гренада» открылась «Территория MIXX»

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

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Tele2 открыла летнее творческое пространство для автозаводцев и гостей города. Проект «Территория MIXX» впервые с Набережных Челнах. В течение 20 дней гостей площадки ждет большой выбор мастер-классов, вечеринок, кинопоказов и других развлечений. «Территория MiXX» повторяет идею одного из самых популярных продуктов Tele2 — мультиподписки MiXX, пользователи которой также выбирают и объединяют полезные и интересные сервисы.

Мультиподписка MiXX – это 24 опции, среди которых дополнительные 50 Гб интернета каждый месяц, защита от спама, а также предложение от других популярных сервисов и интернет-магазинов. «Территория MIXX» в парке «Гренада» работает по тому же принципу: посетители выбирают из целого спектра интересные им мероприятия, в числе которых занятия йогой, лекции по имиджу, психологии, истории зданий, заряжающие на успех встречи и 43 кинопоказа. Среди спикеров архитектор и урбанист Александр Ивлев, эксперт по финансовому мышлению Елена Адамия, стилист Гузель Евдокимова и основательница челнинского сообщества URBANTATAR Гузеля Ахметгараева. Любители живописи вне зависимости от уровня мастерства смогут нарисовать достойные картины на мастер-классе Айгуль Зирповой. Кроме того, каждую пятницу с восьми до десяти вечера на танцполе DJ-сеты от резидентов музыкального проекта Stezya.

«Территория MIXX» работает ежедневно с 1 по 20 августа. Подробное расписание мероприятий можно найти на официальном сайте. Сегодня «Территория MIXX» стартует в 17 часов, вход на все мероприятия свободный.

Дмитрий Савенков, директор казанского филиала Tele2:

«Анализ потока трафика в Татарстане подтверждает, что города Закамской территории республики активно развиваются. И потенциал этих городов стремительно растет. Набережные Челны - молодежный город, где живут активные и технологичные люди, именно поэтому «Территория MIXX» в 2023 году стартует здесь. Проект предлагает комплекс развлечений на любой вкус, чтобы отлично и с пользой провести время. Все важное и интересное получаешь сразу, как в мультиподписке MIXX».

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