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В бархатный сезон жители Казани стали чаще выбирать Египет и Грузию

В бархатный сезон жители Казани стали чаще выбирать Египет и Грузию

Фото: пресс-служба МегаФона

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В бархатный сезон российские путешественники стали чаще выезжать за границу, чем в прошлом году. Самыми популярными туристическими странами стали Турция, Абхазия и Египет. При этом в сравнении с осенью 2022 года в 2,5 раза выросла популярность Южной Америки, а спрос на азиатское направление увеличился на 168%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Число туристов из Татарстана за год выросло на 18%. В топе любимых направлений жителей республики по-прежнему Турция, Абхазия и Казахстан, однако востребованы и другие страны. Так, плюс 128% показал Египет, плюс 80% – Грузия и плюс 63% – ОАЭ.

Общий турпоток из России с 1 сентября по 15 октября увеличился на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением бархатного сезона остается Турция, хотя в абсолютных цифрах ее посещаемость россиянами год к году снизилась на 8%. Абхазия занимает вторую строчку, турпоток в эту страну остался на уровне 2022 года. Тройку лидеров замыкает Египет, популярность которого выросла за год на 20%. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Объединенные Арабские Эмираты (+28%) и Армения (+28%).

Из стран Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали в 3,2 раза чаще ездить в Оман, спрос на который вырос после возобновления прямых рейсов в декабре 2022 года. Также в 2,3 раза больше путешественников из России этой осенью принял Катар,популярность которого растет благодаря безвизовому въезду и относительно недолгому перелету. Кроме того, заметно вырос спрос на Иран (+76%) и Саудовскую Аравию (50%).

Взрывные темпы роста демонстрируют страны Латинской Америки. Например, в бархатный сезон 2023 года россияне в 18 раз чаще посещали Кубу, чему также способствовало восстановленное летом прямое авиасообщение, и в 2,7 раза чаще – Венесуэлу.

Азиатское направление по числу туристов из РФ выросло на 168% год к году. Поездки в Китай стали популярнее в 10 раз, в Таиланд почти в 9 раз, а в Индонезию – в 2,7 раза. Положительно на притоке россиян сказалось и мартовское увеличение рейсов по маршруту Москва – Коломбо, в результате чего Шри-Ланку в бархатный сезон посетили почти в 5 раз больше российский путешественников, чем годом ранее. При этом Мальдивы, напротив, показали обратный тренд – снижение на 42%.

Европу в этом году россияне стали в целом посещать на 20% реже. Однако это не коснулось традиционно популярных среди соотечественников направлений: Черногория выросла на 76%, Кипр – на 43%, Италия – на 40%, Великобритания – на 35%, а Франция – на 25%.

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