В 2023 году рынок рублевых сбережений вырастет на 21%

По прогнозу ВТБ, по итогам января-декабря объем рублевых банковских вкладов россиян достигнет 39,7 трлн рублей и на 21% превысит показатель прошлого года. Сам банк традиционно вырастет быстрее рынка, увеличив свой портфель рублевых сбережений на 26%.

Рекордные годовые темпы роста рублевых сбережений россиян обеспечило значительное повышение ставок вслед за ужесточением политики Центрального банка во втором полугодии. Свой вклад в динамику также внесло снижение кредитной активности и продолжающийся процесс дедолларизации.

Только за первую половину декабря розничные клиенты ВТБ открыли в банке около 600 тысяч новых рублевых депозитов и накопительных счетов. В результате портфель сбережений в национальной валюте вырос в банке примерно на 240 млрд рублей, что на четверть превышает результат за начало ноября. Общий объем средств клиентов в рублях приблизился к 6 трлн.

«Россияне сегодня действуют рационально, оборачивая в свою пользу сложившуюся на финансовом рынке ситуацию. В условиях значительно выросшей ключевой ставки они заметно снизили кредитную активность и стали больше сберегать. Подавляющее большинство для преумножения накоплений используют высокодоходные депозиты в рублях, ставки по которым достигли рекордных для этого года 16-17% годовых. Одновременно население продолжает «выходить» из так называемых токсичных валют. По нашим оценкам, за 2023 год доля «иностранцев» в портфеле сбережений россиян снизится с 11% до 9%, а в следующем – «просядет» до 7%», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Она добавила, что в условиях стабилизировавшейся конъюнктуры рынка горизонт финансового планирования россиян растет. Так, если в начале года более половины вкладов в портфеле рублевых депозитов ВТБ были размещены на срок до шести месяцев, то к декабрю ситуация поменялась: сегодня объем рублевых депозитов равномерно распределяется между четырьмя ключевыми сроками: 3, 6, 12 и 36 месяцев.

Ранее в декабре ВТБ улучшил условия по всей линейке своих сберегательных продуктов. Ставки по вкладам в среднем повышены на 0,5 пп. Максимальную доходность 16% годовых могут получить как новые клиенты, так и действующие, которые в течение полугода не имели в банке сберегательных продуктов. Клиенты, которые до 31 декабря переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 29 февраля 2024 года включительно, могут воспользоваться надбавкой в размере 1% годовых. Таким образом, максимальная доходность для старшего поколения достигает 17% годовых.

ВТБ также на 1 пп повысил приветственную ставку по накопительному ВТБ-Счету – до 16% годовых. Она доступна в первые три календарных месяца для клиентов, которые ранее не открывали накопительные счета в банке или за последние 90 дней держали на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тысячи рублей. С 4 месяца, а также с 1 месяца для тех, кому приветственная ставка недоступна, базовую ставку можно увеличить за счет получения зарплаты или пенсии в ВТБ, а также активных транзакций по дебетовым или кредитным картам банка. Итоговая доходность в данном случае составит до 14%.