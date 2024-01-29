В 2023 году клиенты совершили 21 млн операций по нефинансовым сервисам в офисах Сбера

В 2023 году клиенты совершили 21 млн операций по нефинансовым услугам в офисах Сбера. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Самыми быстрорастущими сервисами стали доступные по всей стране услуги по получению заказов, оформленных на Мегамаркете, и установка приложения СберБанк Онлайн на смартфон. Ещё чаще клиенты стали заходить за кофе: за год посетители выпили в офисах Сбера 1,5 млн чашек.

В 2023 году Сбер запустил ряд новых сервисов, которые также набирают популярность. В городских офисах Сбера можно распечатать и откопировать документы, а в ряде регионов — приобрести транспортные карты «Тройка», сим-карты, авиа- и железнодорожные билеты, оформить налоговый вычет, воспользоваться сервисом безопасной купли-продажи автомобиля, получить помощь в поиске работы, оформить услуги для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.