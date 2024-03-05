В 2023 году 15% новых бизнесов в Татарстане регистрировали люди до 25 лет

Компания «Деловая среда» (дочка Сбера) рассказала о том, какой бизнес регистрировали россияне в 2023 году.

В 2023 году более трети новых бизнесов в Татарстане было запущено людьми в возрасте до 35 лет – 34%, 15% - те, кому от 18 до 25 лет, 7% предпринимателей решились открыть своё дело в возрасте старше 56 лет.

В ходе исследования была изучена динамика регистраций ИП и ООО через свой онлайн-сервис Деловой среды «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» в 2023 году, где на долю новых ИП в Татарстане пришлось 82%, ООО – 18%.

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»: «В 2023 году число предпринимателей, открывших свое дело через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта от «Деловой среды» с момента его запуска, превысило полмиллиона. Мы традиционно изучаем все доступные показатели, которые отражают ситуацию в сфере предпринимательства. Один из них – соотношение мужчин и женщин, открывших бизнес. Так в 2023, оно составляет 56% и 44% соответственно. По сравнению с 2022 годом число женщин увеличилось на 2%. Самым «женским» регионом в 2023 году стала Республика Бурятия: здесь доля предпринимательниц составила 55%».

Согласно аналитическим данным, наибольшее число бизнесов было открыто в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Свердловской области и Республике Башкортостан. Среди них наибольший прирост относительно 2022 года показала Московская область (+26%).

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Затем идут пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт. Замыкает десятку, как и в прошлом году, сфера IT. Последняя показала прирост в 10% относительно 2022 года.

В Москве, среди топ-10 наиболее популярных сфер бизнеса, за прошедший год наибольший прирост показала сфера операций с недвижимым имуществом (+44%), в Санкт-Петербурге – розничная торговля (+38%), в Московской и Ростовской областях, а также в Республике Башкортостан и Краснодарском крае на 91%, 59%, 53% и 44% соответственно, выросло число регистраций бизнеса в сфере строительства зданий, а в Свердловской области больше всего увеличилось число субъектов малого бизнеса в сфере оптовой торговли (+ 109%).