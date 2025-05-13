В 20 селах и деревнях Татарстана появились связь и мобильный интернет Т2

Т2, российский оператор мобильной связи, с начала 2025 года обеспечил связью и мобильным интернетом 20 населенных пунктов на территории Татарстана. Работы по запуску новых базовых станций были завершены в 10 районах республики, благодаря этому доступ к сети появился у 5000 жителей.

В Арском районе сеть появилась сразу в трех селах – Кукче-Верези, Сиза и Кзыл-Яр. В Верхнеуслонском районе работы прошли в поселке Пустые Моркваши и в селе Старое Русское Маматкозино. Три населенных пункта Высокогорского района теперь тоже в зоне покрытия сетью Т2. Это село Инся, село Алан-Бексер и деревня Малый Рясь.

Также работы прошли в деревне Маевка Зеленодольского района, деревне Картапа Камско-Устьинского района, селах Новый Сардек, Ятмас Дусай, Каенсар и Нырья, а также деревне Трыш Кукморского района. В Лаишевском районе появилась базовая станция в поселке Троицком, а в Мамадышском районе – в деревне Шемяк и селе Дюсьметьево. Кроме того, качественная связь Т2 стала доступна жителям села Кибячи в Пестречинском районе и селе Татарская Тахтала в Спасском районе.

Теперь жителям этих населенных пунктов доступны высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь, а вместе с этим – банковские сервисы, образовательные сайты, Госуслуги. Абоненты могут пользоваться развлекательными платформами и смотреть видео в высоком разрешении, покупать онлайн билеты на транспорт и многое другое.

Технические специалисты Т2 непрерывно следят за динамикой трафика в сети. Помогает оператору и искусственный интеллект, который способен, например, прогнозировать нагрузку на сеть или выявлять возможные неполадки. Еще одно направление работы с массивным объемом данных – определение мест, где необходимо повышать качество сигнала.