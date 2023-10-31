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В 11 населенных пунктах Татарстана появились голосовая связь и мобильный интернет

В 11 населенных пунктах Татарстана появились голосовая связь и мобильный интернет

Фото: пресс-служба Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает обеспечивать мобильной связью деревни и села Татарстана. Работы проводятся в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства в населенных пунктах численностью до 500 человек, где ранее не было уверенного приема мобильного сигнала. Возможности голосового общения и интернета Tele2 стали доступны более 3600 жителей удаленных от райцентров деревень.

В октябре возможность пользоваться цифровыми услугами, мессенджерами, видеосвязью и социальными сетями, а также смотреть фильмы и учиться онлайн появилась у жителей села Чекан Азнакаевского района, деревни Николашкино Бавлинского района, села Кренащая Ерыкса Мамадышского района, деревень Нарат-Елга и Татарский Толкиш Чистопольского района. В августе и сентябре в рамках строительства УЦН качественные голосовая связь и мобильный интернет появились в населенных пунктах Ключи и Победа Бугульминского района, Кильдеево Верхнеуслонского района, Уют Сабинского района, Вишневая Поляна Нурлатского района и Авлаш Тукаевского района.

Проект по устранению цифрового неравенства осуществляют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их.

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