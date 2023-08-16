Услышать море: три технологии для улучшения качества звука и удобства телефонного разговора

В эру социальных сетей и мессенджеров традиционный телефонный разговор все еще остается популярным. Во время пляжного сезона 2023 в сети билайн вырос голосовой трафик в курортных городах. Так, в Анапе в июле 2023 года голосовой трафик в сети билайн был два раза выше, чем в начале года, в Геленджике он вырос более чем в 1,5 раза. В Сочи рост голосового трафика начался еще в марте, а, например, в июле 2023 года гости и жители города проговорили по телефону более 30 миллионов минут. Рассказываем, как технологии и приложения помогают клиентам билайн слышать друг друга четко в любой ситуации и экономить на связи.

Говорить и показывать

В Татарстане на базе сети 4G (LTE) билайн технология VoLTE* работает с конца 2021 года. С ее помощью во время разговора по телефону создается эффект «живого присутствия» - голос звучит чисто и без помех. Также она позволяет абонентам одновременно звонить и пользоваться мобильным 4G-интернетом. По данным оператора, в июне продолжительность всех разговоров по VoLTE в республике превысила 113 млн минут, а количество пользователей сервиса возросло на 25% год к году. У приезжающих на курорты Краснодарского края технология также доступна на всех тарифах билайна. Если надписьVoLTE не появилась, то, возможно, нужно обновить СИМ-карту или нажать режим «вкл» напротив VoLTE в настройках смартфона. Подробнее о настройках на сайте билайна.

«Мы приехали на отдых в Сочи из Башкирии с двумя детьми, каждый день созваниваемся с бабушками, друзьями, отправляем фотоотчеты, и иногда нужно сделать все одновременно, телефон с этим совершенно не справлялся. Зашла в салон билайн, оказалось, что у меня старая СИМ-карта, и она не позволяет пользоваться сетью 4G. Карту поменяли, активировалась технология VoLTE, и я вздохнула с облегчением: качество звука выросло – включала громкую связь и общались всей семьей, параллельно отправляя фото и видео. Очень удобно!», - рассказывает Кристина, г. Уфа.

Включить «усиление» сети

В гостиницах и пансионатах иногда технологические особенности здания мешают прохождению сигнала сотовой сети. Приходится выходить на улицу и «искать» сеть, чтобы поговорить. Избежать неудобств можно, просто включив технологию VoWiFi** на смартфоне. И с ее помощью отправлять, принимать звонки и СМС через сеть Wi-Fi. Достаточно один раз включить функцию «Вызовы по Wi-Fi» в настройках телефона для активации технологии, и смартфон сам выберет оптимальный способ передачи информации. Дополнительных платежей за использование VoWiFi нет.

«Геленджик – мой любимый город, благодаря удаленному формату офиса я могу приезжать сюда. Днем работать, а утром и вечером наслаждаться морем. Но в некоторых гостиницах сигнал сотовой сети в номере слабее, а я не могу пропустить звонки. Узнала о технологии VoWiFi и теперь спокойно езжу в любимый Геленджик, зная, что не пропущу важный звонок», - рассказывает Анна, Краснодар.

Объединить семью одним звонком

Иногда технологии помогают нам улучшить качество звонка, иногда – расширить зону приема сигнала или меньше платить за звонки. Но бывают случаи, когда нужно сэкономить время, поделиться впечатлениями и новостями сразу с несколькими людьми. Это легко сделать, подключив услугу «Конференц-связь» от билайна. Если вы находитесь в роуминге, то удобно включить VoWiFi. Тогда звонок будет тарифицироваться так, как будто вы дома.

«У нас дружная семья: мы с мужем, дети, бабушки и дедушки. Старшие родственники активно интересуются нашей жизнью. Если дома это вызывает только радость, то на отдыхе слегка утомляет рассказывать одно и то же, бесконечно висеть «на трубке». В этом году открыли для себя «Конференц-связь»: устанавливаем общее время «вечернего созвона» заранее и весело в большой компании обсуждаем день. Всем рекомендую!», - делится Жанна, Москва.

*голос через LTE.

**голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа.

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