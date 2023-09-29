Юрий Бычковский: «Принимать решение о выборе зарплатного банка важно рационально»

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10 октября ровно год, как розничное направление Волго-Вятского банка Сбербанка возглавил Юрий Бычковский. В своем новом интервью он рассказал, существует ли еще зарплатное рабство, и какими привилегиями зарплатного клиента пользуется лично он.

Юрий Бычковский. Фото: пресс-служба Сбербанка

Юрий Борисович, прежде всего хочется поздравить вас с наступающим годом работы на посту заместителя Председателя Волго-Вятского банка Сбербанка по розничному бизнесу. Какие ключевые направления вашей работы за год вы могли бы отметить?

Спасибо за поздравления, год пролетел как миг!

Конечно, в фокусе нашего внимания всегда клиент и его выгода. По всем направлениям – потребительскому кредитованию, ипотеке, вкладам, картам – нашей задачей было сохранение максимально комфортных предложений, учитывающих возникающие ввиду изменений потребности клиента. Мы оперативно реагировали на изменение ключевой ставки, повышая ставки по вкладам. При этом, если говорить о жилищном кредитовании, то на фоне повышения ключевой ставки и ставок на ипотеку в августе мы ввели скидки на льготные программы. С 20 сентября, согласно Постановлению Правительства РФ, мы готовились повысить размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам, но за неделю до вступления в силу законодательных изменений мы сделали всё возможное, чтобы как можно больше наших клиентов смогли получить ипотеку на прежних условиях. Для этого привлекли к работе большее число сотрудников и увеличили время работы офисов Сбера. Некоторые наши офисы продолжали выдавать кредиты вплоть до 22 часов.

Какой продукт в банке самый распространенный?

Самая распространенная услуга, которую может предоставить банк – это получение зарплаты на карту. Зарплатные клиенты – это особая категория, частота касания с которой самая высокая. И ошибок в сервисе быть просто не может.

Я убежден, что Сбер создал одно из самых конкурентоспособных зарплатных предложений на рынке, а наш флагманский продукт, СберКарта, заслуженно пользуется повышенным спросом.

На какие выгодные предложения может рассчитывать зарплатный клиент Сбера?

Преимуществ много. Для тех, кто получает зарплату на карту Сбера, действуют сниженные ставки по кредитованию, в том числе по ипотеке, и, наоборот, повышенные по вкладам. Если срочно нужна небольшая сумма до зарплаты, Сбер и здесь может подстраховать вас с уникальным сервисом «Деньги до зарплаты», который доступен только нашим зарплатным клиентам. Понадобившуюся небольшую сумму до зарплаты можно оформить в приложении СберБанк Онлайн, при этом не нужно искать друзей, коллег, у которых можно бы было взять в долг. Представьте, вам понадобилось на месяц 10 000 тысяч рублей. Пара минут, и деньги уже у вас на карте, а оплата услуги составит всего 220 рублей.

Разумеется, к зарплатной карте прилагается и система лояльности в виде бонусов СберСпасибо. Я на текущий момент не открыл для себя ещё ни одной другой программы лояльности, которая была бы настолько выгодной. А с подпиской СберПрайм, которая открывает доступ к удобным в повседневной жизни сервисам экосистемы с преференциями, зарплатная карта будет способна на большее. Приведу простой пример: каждый месяц я заправляю автомобиль, трачу порядка 10 тыс. рублей, естественно, оплачиваю картой. С подпиской мне возвращается 10% кешбэка бонусами СберСпасибо. Получается, что при текущих ценах на топливо, порядка 19 литров я смогу залить бесплатно.

Но, помимо того, что мы экономим своим зарплатным клиентам деньги, мы экономим им ещё и время. Банк идет на встречу к клиенту, причем в прямом смысле слова. Можно оставить заявку на консультацию, договориться о встрече, и менеджер приедет в удобные для вас время и место.

Про факторы, которые лежат на поверхности, а это надежность Сбера, количество офисов, удобное мобильное приложение и высокий уровень безопасности, думаю, говорить дополнительно не стоит.

Существует распространенный тезис о зарплатном рабстве. Есть оно или нет, с вашей точки зрения?

И да, и нет. С одной стороны, каждый может сам выбрать на карту какого банка ему получать зарплату. С другой стороны, мы понимаем, что не всегда удобно менять банк для получения зарплаты, если работодатель менять его не готов. Но мы учли и такие ситуации – мы за рациональный выбор зарплатного банка. Сейчас можно самостоятельно стать зарплатным клиентом Сбера и получить доступ ко всем привилегиям без участия работодателя. Сделать это просто – в приложении СберБанк Онлайн с помощью интуитивных подсказок подключаетесь к персональному зарплатному проекту, переводите несколько месяцев часть зарплаты на карту Сбера и привилегии ваши!

А какими опциями зарплатной карты чаще всего пользуетесь вы?

Во-первых, я никогда не снимаю наличные и расплачиваюсь только картой. С каждой транзакции мне возвращаются бонусы СберСпасибо. Чаще платим картой – получаем бонусов еще больше. Платим наличкой – теряем доход. Вы готовы осознанно оказаться от выгоды? Думаю, нет. И я хочу, чтобы наши клиенты тоже могли иметь возможность экономить и зарабатывать.

Во-вторых, я постоянно пользуюсь теми возможностями, которые предоставляет мне подписка СберПрайм. В Звуке у меня есть свой плейлист для пробежек, вечерами мы устраиваем семейные просмотры фильмов в Okko, а завтрак уже не представляем без свежей выпечки из Самоката. Кстати, зарплатным клиентам подписка на сервисы обойдется в один рубль на три месяца. Вы готовы заплатить за свой комфорт рубль? Ответ очевиден!

Можем ли ожидать традиционных предложений для держателей дебетовых карт Сбера в Зеленый день, который банк проводит к своему Дню рождения?

Условия офферов к Зеленому дню мы узнаем совсем скоро, но традиционно ожидаем отдельные предложения для владельцев дебетовых карт Сбера и подписок СберПрайм и СберПрайм +.



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