Умный помощник врача «ТОП-3» появится во всех взрослых поликлиниках Татарстана

Система поддержки принятия врачебных решений умный помощник врача «ТОП-3» будет помогать врачам Республики Татарстан при постановке предварительных диагнозов во время первичных приёмов. Система поддержки принятия врачебных решений появится во всех взрослых поликлиниках региона.

Решение было разработано Лабораторией искусственного интеллекта Сбера, компанией СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбербанка) и Правительством Москвы в 2019 году. Изначально система обучалась на обезличенных данных 4 миллионов приёмов. Был определён перечень наиболее вероятных заболеваний в виде кодов по международной классификации болезней (МКБ-10), которые могут быть выставлены при первом обращении к врачу. Получившийся список из 265 кодов покрывает порядка 95% от наиболее часто ставящихся предварительных диагнозов. Система поддержки принятия врачебных решений создавалась в соответствии с официальными клиническими протоколами.

На приёме терапевт вносит в протокол осмотра жалобы пациента. Искусственный интеллект анализирует их и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Специалист может выбрать один из предложенных диагнозов или поставить собственный.

Айрат Гарипов, заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан: «В здравоохранении республики успешно внедряются современные технологии, призванные повысить качество оказания медицинской помощи. Благодаря поддержке Раиса и Правительства Татарстана у нас уже был наработан определённый опыт по применению искусственного интеллекта. Сегодня одной из приоритетных задач в здравоохранении является развитие первичного звена. И такие IT-решения, как «ТОП-3», которое является инструментом для поддержки принятия врачебных решений, помогают нам повысить эффективность работы медицинского персонала. Татарстан всегда открыт для передовых решений, в том числе по внедрению искусственного интеллекта в медицине, в интересах наших врачей и, конечно же, всех жителей республики! В конечном счёте от этого выигрывают пациенты, им быстрее поставят диагноз, своевременно направят на диагностику и лечение».

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк: «Правительство Татарстана успешно внедряет передовые технологии в систему здравоохранения региона. Сервис поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта снижает нагрузку на медицинских работников и сокращает время на постановку диагноза. При этом система не ограничивает врача — он может выбрать один из предложенных ему предварительных диагнозов либо поставить собственный. Решение всегда остаётся за врачом, а «ТОП-3» лишь становится современным инструментом в руках специалиста».