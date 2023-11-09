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Удобные преимущества зарплатных карт Сбера

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Зарплатная карта Сбербанка является одной из популярных в республике. При ее наличии открывается мир привлекательных предложений от сервисов Сбера и его партнеров, пониженные ставки на услуги банка и другие бонусы.

Онлайн сервис расчётных листков

Сбер предоставил возможность компаниям — участницам зарплатных проектов с банком направлять своим сотрудникам расчётные листки в электронном виде. Работник может в любой момент посмотреть расчётный листок в личном кабинете зарплатного клиента в мобильном приложении СберБанк Онлайн, он находится в разделе «Поступления». Работодатель избавлен от необходимости распечатывать данные на бумаге и организовывать их передачу сотрудникам. Процедура максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес.

Из дебетовой карты в «зарплатную»

Сегодня жители Татарстана имеют возможность самостоятельного перевода своих дебетовых банковских карт в статус «зарплатная». Так, имея банковскую карту, при помощи мобильного приложения СберБанк Онлайн, можно стать клиентом-участником зарплатного проекта Сбера. Для самостоятельного переоформления статуса и функционала карты клиенту достаточно зайти в приложение СберБанк Онлайн → выбрать действующую дебетовую карту Сбера→ «Настройки» → «Сделать карту зарплатной» → сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы.

Деньги до зарплаты

Клиенты, получающие зарплату на карту Сбербанка, теперь могут быстро и просто получить деньги до зарплаты. Новый удобный сервис реализован с помощью краткосрочного займа. Чтобы им воспользоваться, достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит её за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту. Получить до зарплаты можно от 1000 до 30 000 рублей. Если клиент берёт, например, 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей. Такой сервис расположен в разделе «Мои привилегии» в профиле клиента приложения СберБанк Онлайн, а также в разделе кредитования на главном экране.

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