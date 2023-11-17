Важное в РТ
· Служба новостей

Удобные комплексные решения для интернет-торговли доступны предпринимателям Татарстана

Подписаться в Telegram

erid: LjN8Jxcks

Для предпринимателей, занимающихся продажами в соцсетях, на маркетплейсах и собственных сайтах, Сбер запустил решения для интернет-торговли.

В них доступны сервисы, которые будут полезны как действующим предпринимателям, так и тем, кто только начинает онлайн-бизнес. Решение включает платформу для организации интернет-продаж inSales, специальные условия расчётно-кассового обслуживания в Сбере, инструменты приёма онлайн-оплаты от Юkassa, чат-бот для сайта или мессенджера СберБизнесБот и сервис для увеличения конверсии СберЛид. Так, с помощью платформы inSales можно добавлять товары в каталог, выгружать их на маркетплейсы и в соцсети, а ещё — самостоятельно создавать интернет-магазины в несколько кликов без помощи программистов.

Андрей Ширков, заместитель управляющего отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«В Татарстане многие предприниматели строят стратегию развития своего бизнеса с использованием онлайн площадок. Но работа на крупных маркетплейсах требует определенных навыков и временных затрат. Платформа InSales — это единый инструмент для выхода во все каналы онлайн-продаж. С ее помощью любой предприниматель может создать свой интернет-магазин и быстро запустить продажи не только на маркетплейсах, но и через сайт и социальные сети».

Реклама. ПАО Сбербанк

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

12 часов назад

Авиакатастрофа Boeing 737 в Казани 17 ноября 2013 года: о чем умалчивают спустя 10 лет после трагедии

Важное в РТ

час назад

Удобные комплексные решения для интернет-торговли доступны предпринимателям Татарстана

уничтожение борщевика сосновского цена

Новости Татарстана

день назад

6 тысяч рублей, стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

монтаж окон цена за работу за м2 в Москве

Новости Татарстана

день назад

Дети из Татарстана поехали в лагеря по купленным сертификатам

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане за 2023 год уволилось 168 врачей

Новости Татарстана

день назад

Стал известен рейтинг лучших блюд Татарской кухни для туристов

Новости Казани

день назад

Подсчитано, сколько будет стоит проезд по М-12 от Москвы до Казани

Новости Казани

день назад

Синоптики рассказали, когда в Казань придут холода
Лонгриды
12 часов назад

Авиакатастрофа Boeing 737 в Казани 17 ноября 2013 года: о чем умалчивают спустя 10 лет после трагедии

Авиакатастрофа Boeing 737 в Казани 17 ноября 2013 года: о чем умалчивают спустя 10 лет после трагедии

Новости Татарстана

4 часа назад

Волга мелеет: могут начаться проблемы с нерестом рыбы

Важное в РТ

час назад

Удобные комплексные решения для интернет-торговли доступны предпринимателям Татарстана

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане сегодня ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Новости Казани

4 часа назад

Верховный суд России решил пересмотреть дело об ошибочном переводе миллиона рублей жительницей Казани
В Казани у "Чаши" начали ставить новогоднюю елку
Новости Казани
2 дня назад

В Казани у "Чаши" начали ставить новогоднюю елку

Новости Казани

5 часов назад

Алина Загитова публично поддержала Камилу Валиеву после ее провального выступления в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане в 2024 году планируют открыть третий по счету технопарк

Новости Татарстана

16 часов назад

672 многоквартирных дома отремонтируют в 2024 году в Татарстане

Как пережить потерю близкого человека: советы от эксперта ритуальных услуг Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Как пережить потерю близкого человека: советы от эксперта ритуальных услуг Казани