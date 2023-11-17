Удобные комплексные решения для интернет-торговли доступны предпринимателям Татарстана
erid: LjN8Jxcks
Для предпринимателей, занимающихся продажами в соцсетях, на маркетплейсах и собственных сайтах, Сбер запустил решения для интернет-торговли.
В них доступны сервисы, которые будут полезны как действующим предпринимателям, так и тем, кто только начинает онлайн-бизнес. Решение включает платформу для организации интернет-продаж inSales, специальные условия расчётно-кассового обслуживания в Сбере, инструменты приёма онлайн-оплаты от Юkassa, чат-бот для сайта или мессенджера СберБизнесБот и сервис для увеличения конверсии СберЛид. Так, с помощью платформы inSales можно добавлять товары в каталог, выгружать их на маркетплейсы и в соцсети, а ещё — самостоятельно создавать интернет-магазины в несколько кликов без помощи программистов.
Андрей Ширков, заместитель управляющего отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«В Татарстане многие предприниматели строят стратегию развития своего бизнеса с использованием онлайн площадок. Но работа на крупных маркетплейсах требует определенных навыков и временных затрат. Платформа InSales — это единый инструмент для выхода во все каналы онлайн-продаж. С ее помощью любой предприниматель может создать свой интернет-магазин и быстро запустить продажи не только на маркетплейсах, но и через сайт и социальные сети».
Реклама. ПАО Сбербанк