Участники конференции «Цифра для гуманитариев» сформировали банк идей в ИТ-сфере

С 19 по 22 июля в Казани прошла Летняя конференция цифровых кафедр «Цифра для гуманитариев», которую совместно организовали и провели МГИМО, «Школа 21»,

Университет Иннополис и «Социоцентр» в рамках нацпроекта «Приоритет-2030». В мероприятии приняли участие более 100 человек.

Проект «Цифровые кафедры» реализуется на базе 115 университетов, которые входят в программу «Приоритет-2030». Во всех вузах, где работают цифровые кафедры, помимо выбранной специальности студенты могут получить дополнительную квалификацию.

Независимо от того, технический вуз или гуманитарный, все они сталкиваются с такими вызовами, как создание востребованных цифровых программ, мотивация студентов, привлечение партнеров и поиск ресурсов. Летняя конференция стала прекрасной площадкой для обсуждения острых вопросов и поиска совместных решений.

Основная программа конференции началась во второй день на базе казанского кампуса «Школы 21» с пленарной сессии, на которой выступили руководитель «Социоцентра» профессор Андрей Келлер и заместитель министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Рустам Хидиятуллин. Эксперты обсудили тренды ИТ-образования, особенности обучения ИТ-навыкам специалистов нетехнических профессий, что ждет рынок от гуманитариев с цифровыми компетенциями. На следующих сессиях участники конференции поговорили о различиях между профессиями продакт и проджект-менеджера, а также о том, как развиваться в этих направлениях, на какие компетенции обращают внимание работодатели. Не обошлось и без актуальной темы использования нейронных сетей для работы образовательных организаций.

Вторая половина дня была посвящена знакомству с методологией «Школы 21» и опытом реализации партнерских программ с вузами. В завершение основного дня конференции в «Школе 21» провели agile-ретроспективу первого года работы цифровых кафедр, в финале которой участники сформировали банк идей развития проекта.

Артем Мальгин, проректор по развитию МГИМО: «Конференция была задумана как площадка обмена мнениями между ключевыми стейкхолдерами процесса цифровизации вузов, прежде всего — гуманитарных. Импульс к развитию ИТ-компетенций в традиционных университетах социально-гуманитарной направленности дал “Приоритет-2030”. Ядром цифровизации стали цифровые кафедры и обязательства, взятые на себя университетами в процессе реализации этих проектов. Так, МГИМО вместе со своими партнерами, в первую очередь со «Школой 21» от Сбера, сумел за прошедший учебный год обучить 682 студента важнейшим современным ИТ-компетенциям, которые лягут в основу их профессионального успеха».

Андрей Келлер, руководитель «Социоцентра» — оператора программы «Приоритет 2030»: «"Цифровые кафедры" в гуманитарных вузах — это не просто базовая компьютерная грамотность, а дополнительная квалификация в области ИТ. Многие профессии сегодня трансформируются с учетом цифровизации — глобального процесса, который уже затронул фактически все сферы. Так, умение работать с большими данными — это важный навык для социологов и журналистов; веб-дизайн сочетает в себе творческое образование и владение новейшими технологиями. Уже сейчас обладание цифровыми компетенциями — это большое конкурентное преимущество на рынке труда, и, возможно, совсем скоро обладание навыками программирования, хотя бы на базовом уровне, станет таким же распространенным требованием к соискателям, как владение иностранным языком».

Евгений Бобров, проректор — начальник Управления академической политики и организации образовательной деятельности Университета Иннополис: «Уверен, что в ближайшем будущем уже не будет стоять вопрос учиться или не учиться программированию. Снизился и порог вхождения в ИТ для гуманитариев — они стали более востребованы, чем раньше: у них хорошо развиты „мягкие навыки“, которые важны в управлении проектами и менеджменте. Отдельно можно выделить набирающую популярность профессию ИИ-тренера, в которой гуманитарное образование, лингвистические навыки и общая эрудиция выходят на передний план».

Наталия Смелкова, директор по работе с партнерами «Школы 21»: «Специалисты, которые выбирают гуманитарные профессии, эффективно коммуницируют с заказчиком и командой, отлично понимают аудиторию цифрового продукта, решают сложные управленческие и аналитические задачи. Закрытая дверь в ИТ — это миф! Продакт и проджект-менеджер, UX/UI дизайнер, фронтенд-разработчик, системный и бизнес-аналитик — гуманитарии хороши во многих ИТ-профессиях. Этот факт подтверждают и участники обучения «Школы 21». Так, для более чем 50% участников участие в проекте – это первый опыт программирования, при этом в процессе обучения они становятся настоящими ИТ-специалистами. Считаю, что наша общая задача как образовательных партнеров — дополнить сильный набор компетенций такого специалиста актуальными цифровыми навыками, позволяющими стать незаменимым профессионалом на стыке ИТ и бизнеса».

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Кампус «Школы 21» в Казани — это второй кампус школы, который открылся в стране и работает уже несколько лет. Обучение в нем востребовано у жителей региона. На сегодняшний день здесь учатся более 1000 человек, из них 400 уже работают в ИТ-компаниях. При этом для 50% участников программирование стало абсолютно новым опытом, ранее они никак не были связаны с ИТ-сферой.

«Цифровые кафедры» открыты сегодня в 115 университетах-участниках программы «Приоритет 2030». В МГИМО проект реализуется с 2022 года, главным образовательным партнером выступает «Школа 21». По итогам обучения на кафедре студенты получают диплом о профессиональной переподготовке МГИМО.