Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

У казанцев летом в 4 раза повысился интерес к онлайн-образованию

Аналитики билайна выяснили, что в разгар сезона...

Фото: freepik.com

Подписаться в Telegram

erid: 2VSb5yYjfEx

Аналитики билайна выяснили, что в разгар сезона отпусков казанцы в 4 раза чаще обращались к образовательным платформам, чем годом ранее. Оператор проанализировал количество посещений популярных онлайн-школ, приложений для изучения иностранных языков и онлайн-библиотек в период июня-июля 2023/24 года.

Итоги исследования показали, что жители столицы Татарстана готовы использовать любое время для саморазвития, даже разгар отпусков. Скоростной мобильный интернет дает доступ к разным форматам онлайн-образования хоть на летней веранде кафе, хоть на пляже, хоть на даче. Пользуясь мобильным интернетом, за два месяца лета казанцы почти 200 тысяч раз посетили образовательные платформы. За тот же период 2023 года количество сессий на сайтах школ было около 50 тысяч.

Выяснилось, что освоить новую профессию и прокачать свои профессиональные навыки больше всего желают мужчины 35-40 лет. Второй год подряд они остаются основными учениками онлайн-школ, занимая долю в 25% от общего числа пользователей. Особую заинтересованность к курсам продемонстрировали и выпускники школ и вузов (18-25 лет), которые составили 15% от всех обучающихся.

Лето для многих оказалось временем активного изучения иностранных языков. Интерес к подобным приложениям в Казани вырос в 3,5 раза. При этом среди возрастных групп пользователей нет явных лидеров. Абоненты в возрасте 35-40 лет, 40-45 лет и 18-25 лет делят первое место. Каждая группа составляет примерно 22%.

Казанцы уделяют время и чтению, помогают в этом онлайн-библиотеки. Среди жителей города их популярность выросла более чем в 3 раза. В привычке читать книги со смартфона или планшета второй год подряд женщины немного опережают мужчин, занимая долю в 54%.

Под растущие запросы казанцев билайн развивает сеть и ускоряет интернет. Благодаря этому клиенты оператора могут использовать онлайн-сервисы там, где им это необходимо. Они могут участвовать в вебинарах, проходить курсы и слушать лекции даже в загруженных городских локациях и на популярных прогулочных маршрутах Казани.

Реклама. ПАО "ВымпелКом"

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане после прививки годовалый ребенок потерял слух

Новости России

20 часов назад

Число клиентов «Привилегии» ВТБ достигло 1 млн человек

орган от тараканов

Новости Татарстана

20 часов назад

Последние мгновения жизни водителя и пассажира авто в РТ попали на видео

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дешевле уже не будет: показываем акции на дома в коттеджных поселках поблизости от Казани

создание сайтов недвижимости в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид

Новости Татарстана

21 час назад

Вадим Никитин стал главой Мамадышского района

Новости Татарстана

21 час назад

Что известно о бойне в челябинской школе №68

Новости Татарстана

2 часа назад

16 сентября задержан еще один чиновник из Татарстана

Новости Казани

день назад

Аномальная жара в Казани не побила рекорд
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах

Правительство республики обновило норматив затр...

Новости Татарстана

32 минуты назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Набережных Челнах

Гид по скидкам Казани

день назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

Новости Казани

2 часа назад

На Центр развития футбола в Казани направят еще 588 миллионов рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 17 сентября ожидается до +25 градусов
Елабужанин толкнул нового друга на забор кладби...
Новости Татарстана
42 минуты назад

Елабужанин толкнул нового друга на забор кладбища и оставил умирать

Новости Казани

3 часа назад

В Казани частично ограничат движение транспорта по улицам Тукая и Садыковой

Новости Казани

20 часов назад

Премия имени Махмутова присуждена 2 жителям Татарстана

Новости Татарстана

20 часов назад

В Елабугу и в 2 района Татарстана назначены новые прокуроры
ВТБ и М2 выяснили, где россияне быстрее всего к...
Новости России
5 дней назад

ВТБ и М2 выяснили, где россияне быстрее всего копят на квартиры
Ирина Волынец заявит в полицию из-за чата с фот...
Новости Казани
2 часа назад

Ирина Волынец заявит в полицию из-за чата с фото казанских школьниц