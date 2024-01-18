Турпоток из Татарстана за границу вырос на треть

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала поездки жителей Татарстана за границу с 30 декабря по 8 января включительно. Самыми популярными направлениями стали ОАЭ, Турция и Египет.

На поездки в Объединенные Арабские Эмираты пришлось около 18 % всех путешествий татарстанцев за границу. На втором месте среди стран зарубежья Турция с долей 16% от общего турпотока из региона. На третьем – Египет, в новогодние каникулы доля поездок из Татарстана в эту страну составила 14,5%. Также в топ-5 направлений вошли Белоруссия и Казахстан с долями 8,5 % и 5% соответственно.

Результаты исследования МТС Travel по Татарстану схожи с общероссийским рейтингом популярных стран в новогодние каникулы. Так, для россиян любимой страной дальнего зарубежья стала Турция – ее доля от общего турпотока в дальнее зарубежье составила 20%. На втором месте ОАЭ – доля поездок в эту страну составила 18%. Тройку лидеров замыкает Китай – на него пришлось 12% от всего турпотока в дальнее зарубежье.

На новогодние праздники доля европейских стран от всех поездок в дальнее зарубежье составила 16% против 20% в прошлом году. По турпотоку ее постепенно догоняет Юго-Восточная Азия – за год популярность данного направления выросла более чем на треть. В эти новогодние каникулы на ЮВА пришлось 11% от поездок в дальнее зарубежье, из них три четверти были совершены в Таиланд.